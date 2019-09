Orochena: “cabecitas calientes empleadeos de Inafor”

Como "cabezas calientes" calificó el vice alcalde de Managua, Neri Leiva Orochena, la actitud de empleados del Inafor que el jueves quisieron enturbiar una parte del inicio de una jornada de reforestación en la que la comuna ha iniciado la siembra de 200 mil árboles en la capital y sus alrededores.



El vicepresidente de la alcaldía respondió a las interrogantes de EL NUEVO DIARIO y dijo que la actitud de esos empleados no han afectada la jornada de arborización en las que participan tanto el Inafor como el Maarena, con la finalidad de oxigenar las fuentes hídricas y proteger la Sub Cuenca III.



Los "cabeza caliente" se tomaron el protocolo que tenía la Alcaldía en la Loma de Tiscapa, un local que administra la Dirección de Patrimonio Histórico de la Comuna, y sacaron del programas las palabras que iba a ofrecer el vice alcalde.



Estas declaraciones las hizo Leiva Orochena casi al pie del inicio de la Cuesta del Plomo, donde ayer junto a jóvenes brigadistas, los que andan sembrando los arbolitos, desvelizó una placa en conmemoración al Día Nacional del Árbol, que ayer se celebró en Nicaragua.



El vice alcalde dijo que mañana, "vamos a continuar con la reforestación en la comarca de Pochocuape donde se sembraran dos mil arbolitos y "así vamos a continuar por toda la ciudad hasta cumplir con el compromiso que tenemos con los managuas de sembrar 200 mil árboles en la capital y sus alrededores".



Neri aclaró que la siembra de estos árboles en sitios de la Sub Cuenca Sur es para que cuando crezcan estos le quiten fuerza a las aguas que bajas de las sierras y así las correntadas no sigan provocando inundaciones en diversos puntos de la capital y "también que las aguas se filtren en la tierra y conservar así el manto acuífero".



Los 200 mil árboles que se sembrará la comuna fueron donados por el Marena hace varias semanas.



La siembra la llevan a cabo las brigadas ecológicas que ha venido constituyendo la Dirección del Medio Ambiente de la Alcaldía de Managua. La mayor parte de las brigadas son estudiantes de diferentes colegios de secundaria de la capital.



El vice alcalde confirmó que la comuna solo en la organización de las brigadas ecológicas han invertido 400 mil córdobas del presupuesto municipal. En las brigadas ecológicas participan unas 2000 personas, además de adultos.