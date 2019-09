Barceló reitera que no deben nada al estado nicaragüense

El Grupo Barceló reiteró que no adeudan al Estado de Nicaragua, puesto que no cumple como comprador de Montelimar, de cancelar al Estado el saldo del pago principal que fue de tres millones 30 mil dólares, intereses ordinarios y moratorios, así como daños y perjuicios derivados de ese incumplimiento.



Según Barceló, no han cumplido con el nivel ocupacional de acuerdo a datos de la Corporación Nacional del sector Público, Cornap, por lo tanto no han incumplido con el pago de intereses.



Existe una demanda y un arbitraje, donde el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones Ciadi, establece que debe transcurrir seis meses antes de que el conflicto se resuelva por medio de arbitraje, tiempo para que Barceló pueda acercarse a la Procuraduría nicaragüense y llegar a un acuerdo.