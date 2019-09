Mano de obra nica en condiciones infrahumanas

Se estima que hay 147 mil nicaragüenses laborando en el sector de la construcción de Costa Rica y de estos un 70 por ciento son mantenidos en condiciones infrahumanas, porque los empleadores no cumplen los beneficios básicos que debe tener un trabajador.



Walter Soto Jiménez, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica, Unatropyt, comentó que han hecho un mapeo en el país, y han identificado diferentes anomalías en contra de los trabajadores nicaragüenses.



Condiciones infrahumanas



“Sobre todo con los ‘coyotes de migrantes’, que se llevan trabajadores ofreciéndoles vivienda, alimentación y dinero para su documentación, pero al llegar les quitan los pasaportes y los envían con los empleadores que no les dan el salario establecido de acuerdo a su desempeño”, expresó Soto.



El sindicalista agregó que la retención de los documentos es una manera de chantajear al trabajador a quien amenazan con entregarlo a las autoridades y deportarlo, si no acepta las condiciones infrahumanas que le ofrecen y con un salario menor al establecido.



Para evitar esas violaciones a los derechos laborales aseguraron que están haciendo un trabajo minucioso en la detección de los ‘coyotes’ y hacer las acusaciones correspondientes, lo cual hacen con el apoyo de la organización La Casa del Inmigrante, en Costa Rica.



Pocos con documentos en regla



Luis Barbosa, Secretario General de la Central Sindical de Trabajadores “José Benito Escobar”, señaló que de los aproximadamente 500 mil trabajadores nicaragüenses que laboran en el vecino país, muy pocos poseen su documentación en regla.



“El año pasado los empresarios costarricenses, a través de un acuerdo binacional nos crearon la expectativa solicitando 10 mil trabajadores, sin embargo a duras penas 38 se trasladaron según el acuerdo. Recientemente en una empresa se detectaron a 113 nicaragüenses con estatus de turista y entonces su documentación fue corregida al de trabajador”, señaló Barboza.



El sindicalista mencionó que de manera conjunta con el sindicato Unatropyt y Sutra de Costa Rica, a la vez de la Organización Internacional del Trabajo, buscarán con el gobierno y empresarios costarricenses que se garantice que los nicas allá puedan acceder al status de trabajador y reciban los beneficios que todo obrero merece según las leyes laborales.



En la actualidad el país que más atrae a los trabajadores migrantes nicaragüenses son en primer lugar Costa Rica, seguida de El Salvador y el tercero pronto lo será Panamá por la ampliación del canal.



“Esperamos que este convenio posteriormente se implemente a nivel centroamericano mientras el gobierno nicaragüense encuentra las fuentes laborales para que nuestros obreros no se vean obligados a salir de nuestro país por falta de empleo”, dijo Barbosa.



Lo anterior fue dicho durante la reunión de la Comisión Sindical Centroamericana y Caribeña, en la cual dirigentes sindicales regionales del sector construcción abordaron el tema de los trabajadores migrantes, en especial el sector Nicaragua Costa Rica.