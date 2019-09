Rechazan agresión contra Dora María

Telémaco Talavera, presidente del Consejo Nacional de Universidades, CNU, así como diversas organizaciones de derechos humanos rechazaron la agresión contra Dora María Téllez y al ex diputado Alejandro Bolaños Davis cuando asistían al foro “Derechos y ciudadanía” en la Unan-León.



“Quiero lamentar y expresar que estoy en total desacuerdo por los hechos que se dieron en León el jueves (ayer)”, expresó Telémaco Talavera, presidente del CNU y rector de la Universidad Agraria.



La lucha es con ideas y argumentos



Talavera indicó que las universidades son instituciones abiertas, donde todos tienen derecho a estar de acuerdo o en desacuerdo con determinados pensamientos.



“Y si hay luchar que se haga, pero en un debate de altura, con ideas y argumentos”, dijo Talavera, agregando que hasta el momento el CNU no se había reunido, pero que pronto convocaría a sus miembros para analizar la situación.



Mencionó los recintos universitarios son instituciones donde caben todas las corrientes de pensamiento, personas que estudian o trabajan con diferentes tendencias políticas y religiosas, lo cual da fortaleza y virtud a la universidad con su autonomía.



“Lo importante es hacer un llamado a toda la comunidad universitaria a actuar racionalmente. A no coartar el debate, a no coartar a las personas, cualquiera que estas sean”, señaló el presidente del CNU.



Piden sanción a agresores



Por su parte la doctora Vilma Núñez, presidenta ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, ex alumna de la UNAN-León y perteneciente a la generación de 1958 cuando se obtuvo la autonomía universitaria, exigió a las autoridades de ese recinto y del CNU que se sancione a los culpables de la agresión.



“En primer lugar, como presidenta del Cenidh, condeno enérgicamente y demando de las autoridades universitarias las sanciones correspondientes del caso, que de no ser por la nobleza de Dora María esto ameritaría una denuncia en la Fiscalía en contra de los implicados en la agresión”, dijo.



También indicó que el ataque fue una muestra de la intolerancia que el presidente Daniel Ortega ha sembrado con sus discursos instigadores de odio, exclusión y división en el pueblo de Nicaragua, por lo que algunos fanáticos actúan de manera visceral en espera de las prebendas.



“Además, como ex alumna de la generación del 23 de julio, al igual que le echaron un balde lodo a Dora María, también en esa universidad lanzaron lodo al 50 aniversario de la Autonomía Universitaria. Esta no puede ser la misma universidad por la que Marianos Fiallos Gil luchó. Me siento avergonzada y condeno esa acción que ensució algo que tanto sacrificio costó a nuestra generación”, dijo la presidenta del Cenidh



En mal momento



Para el reverendo Sixto Ulloa, procurador de participación ciudadana, todo el problema se reduce a que tanto Dora María como Alejandro Bolaños llegaron en un mal momento, el preciso instante cuando había una pugna entre autoridades de la universidad y estudiantes becados.



“Debieron prevenir esa situación y mejor no llegar, dada la personalidad política que representa Dora María Téllez”, dijo el reverendo Ulloa.