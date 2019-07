Fenosa “oídos sordos”

El vocero de Unión Fenosa en Nicaragua, Jorge Katín, se distanció de las fuertes críticas que el presidente Daniel Ortega vertió en contra de esa trasnacional española, y prefirió destacar lo que calificó como “lo más positivo”, entre las negociaciones del gobierno sandinista con Fenosa.



“No corresponde valorar las declaraciones del Presidente”, afirmó Katín, quien señaló que entre el gobierno de Ortega y Unión Fenosa, se desarrolla desde hace tres meses, “un proceso de negociación muy positivo”.



Durante la sesión de clausura de la XVII Cumbre Iberoamericana, Ortega criticó duramente a la empresa eléctrica y al papel de embajadores españoles durante el proceso electoral donde salió electo el mandatario nicaragüense.



Son mafia, les dijo



“Son una mafia. Es una estructura mafiosa, tácticas gangsteriles dentro de la economía global de las que son víctimas nuestros países por culpa de los (gobiernos) peleles”, dijo el presidente Ortega, refiriéndose a Unión Fenosa, pero el vocero de la empresa eléctrica en Nicaragua, destacó que entre Fenosa y el gobierno de Ortega se desarrolla un proceso de negociación muy positivo, “donde se han encontrado muchas más coincidencias que diferencias”.



Ortega dijo que “esa empresa española llega a Nicaragua a ayudar, decía, a que la energía llegue a todo el país, se va a controlar el precio y todo lo demás. Llegó con los gobiernos peleles, nosotros no hubiéramos dejado entrar a Unión Fenosa, no le hubiéramos entregado la distribución”, indicó el mandatario.



Pero Katín señaló que las coincidencias con el gobierno de Ortega son en más del “90 por ciento de los temas abordados para mejorar el abastecimiento eléctrico, para las distribuidoras esta negociación es lo más positivo”, indicó.



Una serie de coincidencias



Desde hace meses, el gobierno del presidente Ortega a través del Ministerio de Energía y Minas mantiene negociaciones ininterrumpidas con la empresa eléctrica española. Fuentes no oficiales confirmaron que entre las coincidencias están la Ley Antifraude, los mecanismos de indexación de tarifas y la forma de aplicarlas.



Otro de los temas coincidentes entre las negociaciones del gobierno sandinista y Unión Fenosa es el referido a las inversiones que debe hacer la distribuidora en los próximos cinco años.



En lo único donde aún no hay coincidencias es el suministro de energía a los asentamientos. El tema de la energía para los barrios pobres será discutido por una Comisión Interinstitucional la que deberá presentar una propuesta a Unión Fenosa sobre el tema.