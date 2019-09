Otro cadalso político

El Fiscal Especial, Armando Juárez anunció que la acusación del caso de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis) será interpuesta esta semana, probablemente el miércoles, contra 43 personas entre ex funcionarios públicos, personas particulares y accionistas de bancos.



Juárez informó que entre los acusados están: el ex Presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Noel Ramírez y el ex Ministro de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Montealegre. Ex miembros del Consejo Directivo del BCN, miembros de las Juntas Administradoras y Liquidadoras del Interbank, el Banco del Café, Bamer y Banic, y funcionarios de los bancos adquirentes (Banpro, Bancentro y BDF).





Ni una sola palabra sobre los que quebraron bancos

La acusación incluye a los ex funcionarios del BCN que participaron del proceso de reclasificación de cartera, los funcionarios que participaron en la emisión de Cenis, funcionarios que actuaron rescindiendo escrituras y haciendo nuevas y por supuesto, dijo Juárez, las personas que valiéndose de sus relaciones y nexos accionarios, beneficiaron de forma directa a sus grupos económicos, en alusión directa a Eduardo Montealegre, objetivo fundamental y político en este juicio, según opinión generalizada.





La Fiscalía acusará por los delitos de fraude, enriquecimiento sin causa, actos que atentan contra la economía, la industria y el comercio, dijo Juárez, tras asegurar que tienen pruebas para sostener los cargos contra cada uno de los acusados.





Dice que “escarbó” todo

Refirió que la investigación fue muy compleja, porque se trata de una de las operaciones más grandes en términos de fraude y enriquecimiento sin causa, donde se dio una serie de circunstancias de apariencia legal, lo cual hubo que escarbar para definir cómo se operó y ejecutó.



Hay delito de tráfico de influencias, específicamente, dijo Juárez, de personas que se involucraron en la operación valiéndose de su influencia y la ventaja de conocer información privilegiada, a la cual le sacaron provecho.



La Fiscalía recordó que el caso comenzó a raíz de una investigación realizada por EL NUEVO DIARIO en el año 2006 y que incluyó casi toda la operación de intervención de los bancos llevados a liquidación forzosa, emisión de Cenis, reclasificación de cartera y la subasta de los bienes y carteras de crédito provenientes de las instituciones financieras liquidadas.



La firma de los contratos con los bancos adquirentes fue aprobada por el Consejo Directivo del BCN integrado por: Noel Ramírez Sánchez (Presidente del BCN y socio de Banpro), Esteban Duquestrada (Ministro de Hacienda y Crédito Público), Ricardo Parrales, Gilberto Cuadra, (socio de Banpro y representante del sector privado), Silvio Conrado (representante del FSLN) y Benjamín Lanzas (sector privado y familiar de la esposa del presidente Arnoldo Alemán). El que ordenó los Cenis, Arnoldo Alemán, no es objeto de ningún interés para tan acucioso fiscal.



Ramírez era Presidente y miembro del Consejo Directivo del BCN, y, a la vez, directivo del Consejo de la Superintendencia de Bancos (SIB) y socio del Banpro (a través de su esposa, Inelia Lovo Balladares). Ramírez ha reconocido que la SIB era la facultada para nombrar y supervisar las juntas administradoras y liquidadoras de los bancos quebrados, pero él se arrogó esas facultades al pedir cuentas a las juntas liquidadoras y negociar con los banqueros la reclasificación de los créditos.





Otras menciones

Los miembros de las juntas administradoras y liquidadoras fueron: Rodolfo Delgado Cáceres, Mario Flores, ex Gerente del BCN, Fernando Rodríguez Alaniz, funcionario del BCN, el director jurídico del BCN, Juan José Rodríguez, Carlos Matus, ex Gerente del Bancafe, Guillermo Lugo, ex Gerente del Banic, Otoniel Ruiz, ex Gerente del Banco Popular, Yali Molina, Manuel Centeno, Carlos Bonilla, Edgard Pereira Deshon y Juan José Icaza.



La actuación de los liquidadores contó con la aprobación primero de Ramírez y posteriormente del también ex Presidente del BCN, Mario Alonso.



La subasta de los bienes efectuada en el 2003 y que es parte de la acusación, contó con la aprobación de los miembros del Consejo Directivo integrado por: Alonso, Montealegre, Silvio Conrado, Gilberto Cuadra, Benjamín Lanzas y Ricardo Parrales.