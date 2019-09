Sucios fueron los atacantes

Telémaco Talavera, presidente del Consejo Nacional de Universidades, CNU, la poetisa nicaragüense, Vidaluz Meneses y organizaciones de derechos humanos rechazaron la agresión contra Dora María Téllez y el diputado Alejandro Bolaños Davis, cuando asistían al foro “Derechos y Ciudadanía” en la Unan-León.



“Quiero lamentar y expresar que estoy en total desacuerdo por los hechos que se dieron el jueves, en León,”, expresó Telémaco Talavera, presidente del CNU y rector de la Universidad Agraria.





La lucha es con ideas y argumentos

Indicó que las universidades son instituciones abiertas, donde todos tienen derecho a estar de acuerdo o en desacuerdo con determinados pensamientos.



“Y si hay que luchar que se luche, pero en un debate de altura, con ideas y argumentos”, dijo Talavera, agregando que hasta el momento el CNU no se había reunido, pero que pronto convocaría a sus miembros para analizar la situación.



Mencionó que los recintos universitarios son instituciones donde caben todas las corrientes de pensamiento, personas que estudian o trabajan con diferentes tendencias políticas y religiosas, lo cual da fortaleza y virtud a la universidad con su autonomía.



“Lo importante es hacer un llamado a toda la comunidad universitaria a actuar racionalmente. A no coartar el debate, a no coartar a las personas, cualquiera que éstas sean”, señaló el presidente del CNU.





Piden sanción a agresores

Por su parte, la doctora Vilma Núñez, presidenta ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, exalumna de la UNAN-León y perteneciente a la generación de 1958 cuando se obtuvo la autonomía universitaria, exigió a las autoridades de ese recinto y del CNU que se sancione a los culpables de la agresión.



“En primer lugar, como presidenta del Cenidh, condeno enérgicamente y demandó de las autoridades universitarias las sanciones correspondientes del caso, que de no ser por la nobleza de Dora María esto ameritaría una denuncia en la Fiscalía en contra de los implicados en la agresión”, dijo.



También indicó que el ataque fue una muestra de la intolerancia que el presidente Daniel Ortega ha sembrado con sus discursos instigadores de odio, exclusión y división en el pueblo de Nicaragua, por lo que algunos fanáticos actúan de manera visceral en espera de las prebendas.



“Además, como exalumna de la generación del 23 de julio, al igual que le echaron un balde de lodo a Dora María, también en esa universidad lanzaron lodo al 50 aniversario de la Autonomía Universitaria. Esta no puede ser la misma universidad por la que Marianos Fiallos Gil luchó. Me siento avergonzada y condeno esa acción que ensució algo que tanto sacrificio costó a nuestra generación”, dijo la presidenta del Cenidh



En mal momento

Para el reverendo Sixto Ulloa, procurador de participación ciudadana, todo el problema se reduce a que tanto Dora María como Alejandro Bolaños llegaron en un mal momento, el preciso instante cuando había una pugna entre autoridades de la universidad y estudiantes becados.



“Debieron prevenir esa situación y mejor no llegar, dada la personalidad política que representa Dora María Téllez”, dijo el reverendo Ulloa.





Hecho indignante

Por medio de un correo electrónico que la poetisa nicaragüense Vidaluz Meneses hizo llegar a END, expresó que le indignaron las imágenes de “un grupito de estudiantes becarios del partido en el poder, tirando agua con lodo a una heroína nacional como lo es Dora María Téllez” y a Alejandro Bolaños Davis.



“Estos jóvenes que la agredieron (a Téllez), no tienen la menor idea de a quién ultrajaron”, señaló.



Meneses hizo alusión al “heroísmo” de Dora María, destacando que aun cuando no es militante del FSLN, cuando vivió la época somocista entendió la necesidad de derrocar a una dictadura, entendida ésta como “una actitud corrupta, deshonesta, devota del caudillismo opresor que somete conciencias”.



“Las autoridades universitarias deben rendir explicaciones públicas a Dora María, a Alejandro, a quienes les acompañaban y al pueblo honrado de León y enviar a estudiar su historia a quienes, aprendices de prebendarios, suman sus cuotas de salvajismo a favor del gobierno para que les paguen sus estudios”, manifestó.





UNAN-León lamenta

La Universidad Nacional Autónoma de León (UNAN) lamentó los hechos ocurridos este jueves en sus instalaciones, donde estudiantes que reclamaban becas lanzaron lodo y piedras a la dirigente del MRS, Dora María Téllez, y al diputado Alejandro Bolaños Davis, cuando intentaban entrar al local para participar en un foro-debate sobre Derechos y Ciudadanía.



“La UNAN-León lamenta la situación ocurrida el día 26 de junio en la Facultad de Ciencias y Tecnología, donde el CUUN (Centro Universitario de la Universidad Nacional) realizaba una protesta estudiantil en reclamo por el atraso en la entrega de becas externas”, dio a conocer esa universidad por medio de una nota de prensa extendida por su departamento de Relaciones Públicas.



Asimismo, la UNAN lamentó “el giro político que se le está dando a la situación presentada, ya que nuestra Alma Mater ha estado siempre abierta a toda la sociedad nicaragüense con el libre debate de las ideas y de forma de pensar”.



“La Universidad reitera el respeto a la libertad de expresión y la libertad de pensamiento”, señala.



No obstante, asegura que “esta situación se hubiera evitado, si los ciudadanos Dora María Téllez y Alejandro Bolaños hubieran tomado otra postura”.



Dora María Téllez, luego de los hechos mencionados, calificó de cobardes y agresores a los estudiantes y a las autoridades universitarias, y señaló que el reclamo de las becas fue usado como pretexto.



Por su parte, el presidente del CUUN de la UNAN-León, Manuel Ruiz, manifestó que la protesta de los estudiantes no tuvo nada que ver con ningún partido político.



Este diario quiso conocer ayer más detalles sobre la versión del CUUN a través de una entrevista por teléfono, pero la extensión telefónica brindada por el departamento de Relaciones Públicas de la UNAN-León se mantenía ocupada o no contestaban las llamadas.