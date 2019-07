75 córdobas más a quintal de harina

El precio del quintal de harina amaneció hoy con un incremento de 75 córdobas, por lo que ahora cada panadero deberá desembolsarse 635 córdobas para adquirir la principal materia prima para seguir produciendo el pan, uno de los alimentos de primera necesidad.



La forma como los harineros vienen aumentándole de precio a la harina, así como el incremento de los otros productos que se requieren para elaborar el pan, fue analizado este domingo en una asamblea de panaderos que tuvo lugar en las inmediaciones de los semáforos de Villa “Miguel Gutiérrez”.



Virgilio Augusto López, vicepresidente de la Cooperativa de Panificadores de Managua (Copan-RL), dijo que los harineros “nos están empujando a incrementarle el precio al pan a partir de este lunes”, pero que los harineros han manifestado que si se para la producción por el incremento de la harina, los distribuidores ya no tendrán a quién venderle la materia prima.



Libra puede subir a 20 córdobas



Dijo que más de 70 panaderos de Managua acordaron ayer en la asamblea sostener asambleas por cada uno de los distritos de la capital, para establecer un nuevo precio del pan. A 15 córdobas la bolsa de 12 unidades que pese una libra, y a un córdoba con 50 centavos cada unidad en las pulperías.



Los harineros les dijeron a los panificadores que el incremento del quintal de harina es debido al aumento de precios que registra mundialmente la producción de trigo y el gobierno se muestra con los brazos cruzados en poder bajar el precio de la harina.



Recordó que hace dos semanas el gobierno sacó un comunicado señalando que el precio de la bolsa de pan de una libra se debe vender al público a 12 córdobas, pero los panificadores acordaron no hacer caso y mantener el precio a 15 córdobas, “mientras viene la próxima alza que nos obligará a incrementar la libra de pan a 20 córdobas”.



Rechazan a Mific



Ermis Morales Ortega, líder de los panaderos que no se han dejado “amansar” por el gobierno, dijo a EL NUEVO DIARIO que la mayor parte de los panaderos de la capital acordaron ayer en forma unánime no dejarse imponer precios del pan a través del Mific.



En la asamblea los panaderos conocieron que la semana pasada cuatro panaderías de Tipitapa tuvieron que cerrar (dejando en el desempleo a 23 personas) por los altos costos de la harina y los otros insumos que se necesitan para producir el pan, “por lo que vamos hacer un sondeos por los demás municipios para ver como están las panaderías”.



Retoman lucha



Dijo que en la asamblea los panaderos que se autoconvocaron confirmaron que seguirán en su lucha y reiteraron que ya no tienen (los panaderos) que llevar a cabo pláticas con el gobierno “porque vamos a las calles”.



“Esta semana nos vamos a reunir por distritos (los panaderos) y a definir una huelga general de los panaderos de Managua, así como llevar a cabo una jornada de ayuno frente a la Secretaria del FSLN donde despacha el presidente Daniel Ortega, “porque a este señor no le interesan los pequeños productores de pan”.



No descartó que esta Navidad “la pasemos sin pan”, porque “esto está espantoso y la gente está desesperada por los incrementos de precios en todos los insumos que se necesitan para producir pan”, terminó diciendo el presidente del Cosumipyne, y panadero del Distrito III.