Niegan visa nica a hija de dos leyendas cubanas

Celia Hart Santamaría, física cubana, no podrá ingresar al país porque se le ha negado la visa. La también escritora es hija de Armando Hart y Haydée Santamaría, dos legendarios líderes de la revolución cubana.



Hart Santamaría es crítica del cambio de imagen del FSLN, pero en sus textos deja algún espacio a favor del gobierno del Presidente Ortega.



Hart vendría a Nicaragua al Foro Mesoamericano de los Pueblos que se realizará en Managua del próximo 14 al 16 de julio. En este foro se analizarán estrategias opositoras al Plan Puebla Panamá y a los Tratados de Libre Comercio.



De acuerdo con la diputada del MRS, Mónica Baltodano, esto evidencia la intolerancia absoluta del presidente Ortega ante cualquier tipo de críticas. “Lo que muestra es completa intolerancia porque su crítica (al FSLN) no es absoluta, sin embargo para ellos no es admisible”, señaló Baltodano.





Critica rosado chicha y supresión del aborto terapéutico

La escritora cubana ha escrito artículos como “Las elecciones rosa en Nicaragua”, a propósito del uso del rosado chicha que predominó en los afiches de campaña del FSLN en las elecciones del 2006.



“Les pido a mis lectores piedad, porque yo no pienso tenerla al ver que se pinta de rosa una revolución auténtica delante de nuestros vítores de "la revolución pacífica" con una victoria que en nada es comparable con aquel 1979, donde los cubanos participamos envueltos en el compromiso de la revolución latinoamericana”, afirmó Hart 11 días después de la victoria del FSLN en el 2006.



Más adelante en este mismo artículo criticó al Frente Sandinista por la alianza con la iglesia católica y consecuentemente la supresión del aborto terapéutico en la legislación nicaragüense.



“Y como broche dorado para el nuevo traje del mal llamado sandinismo, los que otrora levantaban la bandera rojinegra, se codean con la iglesia de la derecha que coadyuvó a destrozar la revolución”, cuestionó Hart.



Y agregó: “Hace pocas semanas los 'danielistas' votaron en el Congreso la anulación de la ley que permitía abortos terapéuticos. Una ley que estuvo presente incluso en los gobiernos más trogloditas. Ahora se deroga a expensas de lo que fue una revolución”.





A favor de guillotina contra MRS

Pero Hart publicó ayer un artículo titulado “Liquidar a un partido burgués es un acto de mero trámite en una revolución”. En el escrito se muestra a favor de la guillotina en contra del MRS y el Partido Conservador, pese a sus diferencias con el FSLN.



“Eliminar partidos que responden a los intereses del Capital es una medida tan lógica y consustancial para una revolución como abrir la ventana durante un día de calor”, señaló Hart en alusión al MRS y al PC.