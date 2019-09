Asoma fantasma del par en juzgados de Managua

Los directivos del sindicato de trabajadores del Complejo Judicial Nejapa advirtieron una nueva crisis, porque pese a que la Corte Suprema de Justicia se comprometió a resolver las demandas salariales en junio, aún no tienen respuesta.



“El mes de junio termina el lunes, pero si ya entramos a julio sin una respuesta definitiva, se podría crear una crisis de nuevo y a una escala mayor de la que se ha visto”, advirtió Roberto Turcios, secretario de conflictos del sindicato de Nejapa, cuyos directivos lideraron un paro de labores que duró doce días en el mes de mayo.



El sindicato emitió un pronunciamiento quejándose por la situación de maltrato e inestabilidad laboral que viven los trabajadores en diversas áreas judiciales, y denunciando con nombres y apellidos a las juezas de adolescentes Adda Venicia Vanegas, sobrina de la magistrada Alba Luz Ramos, y Miroslava Calero.





No hay democión para arriba

“Según lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley del Servicio Civil y la Ley de Carrera Judicial, no existe democión de abajo hacia arriba, sino de arriba hacía abajo, pero están democionando a personal que entró a laborar en la época de las duras”, apuntó Turcios.



Señaló que las demociones y traslados violentan el acuerdo de no movilidad que tenían con la CSJ mientras negociaban el cumplimiento del convenio colectivo que precisamente establece en uno de sus artículos el respeto por la estabilidad laboral.



El magistrado Edgard Navas, delegado por la CSJ para la implementación del modelo de despacho judicial en Nejapa, confirmó que ha habido traslados de personal “en base a rendimiento, capacidad y deseo de colaboración”, y advirtió que quien no avance en su trabajo “será reubicado”. Sobre las demandas salariales de los trabajadores, Navas no se pronunció porque recordó que quien les hizo esa promesa fue el vicepresidente de la CSJ, Rafael Solís.



Sin embargo se conoció que en la última reunión que los sindicalistas sostuvieron con los magistrados, la Dirección de Recursos Humanos de la CSJ presentó un estudio económico que revela que un aumento salarial para los secretarios de Managua, significaría dos millones de córdobas más sobre el presupuesto del Poder Judicial, por lo que la propuesta es darle el diez por ciento, pero sólo por seis meses.



Por su parte los jueces están reclamando el nombramiento de un segundo asistente; que les nivelen su salario con el de los jueces de menores, quienes supuestamente perciben casi 40 mil córdobas al mes, pero trabajan menos; y mejores condiciones de trabajo porque por ejemplo, en los juzgados especializados, cada juez tiene oficina y su propia sala de audiencias.



“Sólo están priorizando lo civil y necesitamos a los segundos asistentes para producir sentencias”, dijo un juez que demandó el anonimato porque tiene miedo de que lo despidan por reclamar. Algunos jueces revelaron que para poder dar respuesta a la población que reclama sentencias, ellos se buscaron su asistente y lo pagan de su propio salario.



El magistrado Edgar Navas indicó que el nombramiento del segundo asistente para los jueces penales de juicio está en proceso y que efectivamente priorizaron a los jueces civiles porque es en esa área en la que hay más trabajo pendiente y retardación. Apuntó que no es cierto que haya menos trabajo y más personal en los juzgados especiales de menores. “Todo está calculado en base a estadísticas”, acotó Navas.