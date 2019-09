“Pagamos salarios de hambre a maestros”

El ministro de Educación, Miguel De Castilla, admitió ayer que los maestros obtienen salarios de hambre y que su paga debería ser hasta tres veces más de lo que actualmente reciben, para que realmente se vean mejorías en la calidad de la educación.



A pesar de los pírricos salarios de los educadores, De Castilla, aclaró que el incremento del presupuesto para educación que solicitó le fue negado porque “además de nosotros, todo mundo pidió”.



“Nosotros pedimos 220 millones, pero todo mundo pidió para la reforma presupuestaria. No se nos ha dado, no se ha discutido, no se nos ha aprobado; (de) lo que hemos demandado se nos da menos”, expresó.



“Todo se ha encarecido, ha aumentado el 36 por ciento de lo que cuesta reparar una escuela, los costos son muchos más altos. Estos encarecimientos nos han obligado a buscar mayores cuotas de dinero”, indicó el profesor De Castilla.



Dijo que aún no han reparado los daños que dejaron fenómenos naturales en Muhan, León y Chinandega.



Reiteró que para 2008 no habrá más aumentos para los maestros: “el incremento se dará el próximo año, nosotros desde ya estamos en la batalla, estamos pidiendo aumento presupuestario”, indicó.



Expresó que tienen presupuestado gastar 12 millones para los festejos del día del maestro que incluye la entrega de un bono de 400 córdobas para más de 47 docentes en todo el país.





Maestros jubilados

El titular del Mined lamentó la situación que atraviesan los maestros jubilados a nivel nacional y los que están en edad para jubilarse y no lo hacen.



“Muchos no se jubilan porque la jubilación es muy poca, ese hecho hace que muchos maestros tengan que trabajar aun después de la edad”, concluyó.