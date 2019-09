Termina toma en alcaldía de Bonanza

LAS MINAS, RAAN



Los ex – militares que la mañana del jueves último se tomaron de forma pacífica el vistoso edificio de la alcaldía en Bonanza, abandonaron el lugar, dando por terminado su reclamo, tras lograr con el alcalde Máximo Sevilla Suárez, la entrega de un lote de terreno casi urbano, para la construcción de viviendas.



El funcionamiento de la alcaldía retornó a su normalidad ayer, luego que una comisión de militares en retiro por la paz en Bonanza, dialogara con el edil Sevilla, y se ratificara que doce manzanas de 66 en poder de estos ex – combatientes del gobierno revolucionario en los años ochenta, también les pertenecen.



Estas doce manzanas están ubicadas entre la base de un comando del Ejército de Nicaragua y el aeropuerto local, exactamente donde fueron los terrenos de Raúl Ríos Sevilla, mejor conocido como el “bachiller Ríos”, que fue un representante del somocismo en Bonanza.



El alcalde Máximo Sevilla, afirma que no había necesidad de parte de los ex – militares, para tomar la decisión de tomarse la alcaldía, porque a su juicio, el lote de terreno reclamado estaba asignado a ellos y sólo faltaban ciertos requisitos legales para su entrega.



Asegura que la acción de la toma del edificio del gobierno local que preside obedeció a un plan orquestado por grupos que están en contra del gobierno de unidad y reconciliación nacional y opositores al presidente José Daniel Ortega Saavedra.



La coordinadora civil a través de Georgina Muñoz y su enlace en Bonanza, Medardo Guatemala, promovieron esta toma, manipulando a los ex – militares, con reclamos de sus derechos, que no le hemos violentado, denunció el edil Sevilla.