Aclaración A medios

Remito para su información la aclaración que fue enviada a los medios de comunicación por parte de la Mesa de Cooperantes el día miércoles 25 de junio.



La nota fue dirigida exclusivamente a los medios de comunicación para explicar los mecanismos de coordinación existentes en el país, como la Mesa de Cooperantes, el Grupo de Apoyo Presupuestario (GAP) y la membresía y presidencia de estos grupos, dada la confusión e información errónea que se estaba publicando en los medios sobre los mismos, en particular sobre la autoría y entrega del pronunciamiento de la Mesa la semana pasada.



La confusión entre la Mesa de Cooperantes y el GAP ha sucedido con frecuencia en los medios, y la aclaración tenía un objetivo didáctico para evitar futuras equivocaciones. Lamentablemente, esta nota ha sido malinterpretada por uno de los principales medios escritos del país. No obstante, confirmo que dicha nota no se trata de un segundo pronunciamiento ni de ningún tipo de declaración dirigida al gobierno.



Sin nada más a que referirme, reciba mis cordiales saludos,



Heli R

Presidente de la Mesa de Cooperantes



Señor Valdrack Jaentscheke

Viceministro Secretario de Cooperación

Ministerio de Relaciones Exteriores

Su despacho.