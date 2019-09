“Sin respeto a las ideas no puede haber democracia”

LEÓN



Personalidades religiosas y de la política internacional señalaron de bochornosas y antidemocráticas los actos protagonizados por estudiantes de la UNAN-León el pasado jueves, cuando agredieron con piedras, agua sucia y morteros a la comandante Dora Maria Téllez, Enrique Bolaños Davis y decenas de simpatizantes que participarían de un foro-debate sobre democracia en la casa de estudio superior.



“Es lamentable que en nuestra universidad, que se supone, es casa de cultura y de formación, se hayan dado estos actos bochornosos que no abonan a la paz, ni a la unidad, ni a la reconciliación de los nicaragüenses, ojalá no hayan sido los estudiantes los principales hostigadores, esto fue muy triste”, aseguró Monseñor Silvio Selva González, vicario de la Diócesis de León.



También señaló que no es forma de construir y aportar a la democracia. Asimismo añadió que los jóvenes no respetaron el hecho de que Dora Maria Téllez es una mujer, y no sólo por el hecho de ser mujer sino por el hecho de ser una persona. Los partidos políticos, también deben evitar agitar el fuego, más bien deberían sembrar la unidad, trabajo y servicio para los demás, dijo.





Libertad de expresión sin violencia

El embajador de Estados Unidos, Paul Trivelli, también lamentó la violencia y la agresión, lo cual lamentó en el sentido que en una democracia cualquier ciudadano debe tener derecho a libertad de expresión, sin amenazas de violencia,

“Me sorprende aun más que esto pasó en la universidad, porque en las universidades por tradición son centros de tolerancia y de opiniones diversas”, expresó Paul Trivelli durante la inauguración del Centro de Derechos Laborales, CDL de las Comisiones de Justicia y Paz, CJP en la Diócesis de León.



Las CJP fueron creadas, en febrero de 1996, para promover y defender los Derechos Humanos, la resolución pacifica de conflictos, la observación electoral, la participación de la trata de personas, como un aporte a la construcción de la paz en los departamentos de León y Chinandega.



El doctor Octavio Guevara, decano de la Facultad de Ciencias, autorizó que las organizaciones de la sociedad civil desarrollaran su actividad en el auditorio

Ruiz Ayestas de la Universidad, sin embargo, los miembros del Centro Universitario de la Universidad Nacional, CUUN, se opusieron a esa disposición, encerraron al funcionario en sus oficinas y procedieron a tomarse el edificio.





Estudiantes ahora son las víctimas

Manuel Ruiz, presidente del CUUN, aseguró que desde el pasado miércoles 25 de junio ya tenían previsto tomarse las instalaciones de la universidad con el propósito de exigir a las autoridades de la institución la solución inmediata de la entrega de becas, como un justo reclamo estudiantil.



Al mismo tiempo solicitaron a las autoridades universitarias la programación de un foro con presencia de las fuerzas políticas nacionales.



“Nuestra protesta era de carácter estudiantil, ajena de todas pretensiones políticas, fuimos a la Casa del Partido MRS y conversamos con el ex candidato a alcalde, Félix Noel García y le comunicamos que la universidad estaba tomada y que no se iba a realizar ningún foro debate, sin embargo, llegaron hasta el portón de la universidad y comenzaron a agredirnos y querer entrar a la fuerza por lo cual los estudiantes respondimos”, apuntó Ruiz.



La UNAN-León destina 30 millones de córdobas anuales para la beca de cuatro mil estudiantes, han desembolsado 13 millones y para el cierre del primer semestre hace falta que distribuyan dos millones y medio de córdobas.



La dirigencia estudiantil aseguró que la toma del edifico universitario continuará la próxima semana hasta que el Concejo Universitario presidido por el rector Rigoberto Sampson Granera se sienten y resuelvan el problema del desembolso de las becas.