Fenosa daña y le vale

En un evidente acto de irresponsabilidad e irrespeto con los consumidores, la empresa distribuidora de energía eléctrica, Unión Fenosa, no ha atendido el llamado que hicieron habitantes de un sector del residencial Las Colinas, luego de que a las once de la mañana y dos de la tarde de ayer, dos fuerte descarga de energía provocaran apagones y fundieran una gran cantidad de sus electrodomésticos.



Según una habitante de esa localidad, con la primera descarga en su casa se fundieron dos televisores, una computadora, un abanico, una grabadora y un módem.



Dijeron que iban a llegar



“Se reportó a esa hora y dijeron que iban a venir, pero como no vinieron, volvimos a llamar en la tarde, y dijeron que no había ningún reporte, que no se había recepcionado orden de visita ni de revisión”, contó esta afectada.



“La muchacha que me atendió me dijo que ella a nivel personal lo único que me podía recomendar era que bajara el switch”, agregó.



Por lo menos diez casas



Sin embargo, la denunciante narró que como no tomó en cuenta esa recomendación, con la segunda descarga de las dos de la tarde perdió otro televisor.



La afectada contabilizó unas diez casas afectadas, pero destacó que desconoce cuál pudo haber sido el alcance de las descargas eléctricas, sobre todo en el sector sur de la gasolinera Texaco.





¿Cuándo pagarán daños?

La pregunta que se hace ahora esta señora, junto con sus vecinos afectados, es cuándo Fenosa pagará los daños, si su celeridad para cobrar y cortar el servicio de energía será igual para solucionar los daños que causa.



Según dijo, en las oficinas de la empresa distribuidora le informaron que para ese reclamo debe introducir una carta, por lo que aseguró que todos los vecinos han decidido hacer una solicitud conjunta, mencionando todos los electrodomésticos perdidos, esperando que los atiendan con la prontitud con que mandan sus recibos y usan el alicate.



La señora expresó que “quiero que vengan a hacer la revisión, para que haya fe de que en realidad sí pasó (la descarga)”, ya que desconfía de la respuesta efectiva que pueda dar Fenosa a esa demanda, como le ha pasado a otras personas en situaciones similares.



Hasta el cierre de esta nota (6:30 p.m.), los afectados no habían obtenido ninguna respuesta satisfactoria por parte Unión Fenosa, ni la visita de revisión del hecho, por lo que están a oscuras, ya que si suben la palanca pueden quemárseles otros electrodomésticos.