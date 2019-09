El dolor de ser maestro

René Solórzano se levanta con el canto de los gallos en su natal Catarina. El frío de la mañana no le impide llevar a sus hijos a la escuela, mientras su esposa, Norma Guerrero, se prepara para enseñar a los niños del segundo grado de la Escuela “San Silvestre”, en San Juan de Oriente.



Él se dedica a las labores agrícolas en un cuarto de manzana, sembrando pipianes que luego saldrá a vender al mercado y una parte quedará para autoconsumo. Norma regresa a casa a medio día y René parte a Las Flores, Masaya, donde sus alumnos del tercer grado de la Escuela “Juana María del Pilar”, lo esperan para iniciar las clases.



Así alternan su jornada de docentes los días de semana; pero los sábados, sus manos dejan los libros y se dedican a amasar la harina para el pan. Con el salario de ambos no suman ni los ocho mil córdobas, pero sus tres hijos demandan alimentación, educación, zapatos y vestimenta.



“El cheque se va en pago a la pulpería, ya que todo está más caro. De procesar y vender el pan nos quedan libre 200 córdobas y con eso compramos dos libras de carne para los cinco, el queso y algunos huevos para la semana”, relata Norma.



Ella tiene 25 años de ser maestra y su esposo René 22. A pesar de las miles de carencias que enfrentan a diario, se sienten orgullosos de haber formado médicos, abogados y otros profesionales. Están conscientes que la panadería les sería más rentable, pero la pasión por el magisterio los mantiene todavía en las aulas.





Una triste celebración



Tania Sirias

Este 29 de junio se celebra el Día del Maestro, sin embargo, los docentes afirman con tristeza que no hay nada que celebrar. “La mayoría de los maestros del país tiene que laborar más de dos plazas para medio comer, y los que no tienen esa suerte se dedican al comercio informal”, dijo la profesora Lesbia Rodríguez, de la Confederación Nacional de Maestros.





Tenemos salarios de hambre

“Por ejemplo, la profesora Fanny López del Instituto República de Venezuela, después de clases se dedica a vender frente a la Zona Franca. Hay otros que recogen plástico y latas en las calles para vender a las empresas recicladoras. Otras maestras hacen tortillas, pues para nadie es un secreto que tenemos un salario de hambre”, refirió Rodríguez.



En cuanto al bono de 400 córdobas que recibieron los maestros en su día, la profesora Norma Guerrero afirmó que eso ni se vio. “Tenemos deudas; mi hijo no tenía zapatos, yo tampoco, y allí se fueron. No nos quedó ni para ir a la fritanga de la esquina”, dijo la educadora.



El profesor René lamentó que ni la Delegación Municipal del Ministerio de Educación, Mined, los festejó, ya que sólo pagó unos chicheros. Si no fuera por los mismos maestros que decidieron llevar tortillas, frito, bocadillos y bebidas, hubiese sido como un día cualquiera.





Lo más difícil de ser maestros

Al preguntar que es lo más difícil del magisterio, la maestra Norma respondió: “Ver la pobreza que impera en la zonas rurales. Es triste ver a niños que sólo tienen un cuaderno para todas sus materias y son los mejores alumnos. Conmueve el no poder ayudar a aquel alumno que tiene problemas en su hogar, pero con todo y su pobreza se esfuerza por salir adelante. Eso me entristece, pero a la vez me motiva a seguir con ellos”.



Agregó que lo que más le satisface es encontrarse a sus alumnos ya formados como profesionales. “Me los encuentro en la calle cuando salgo a vender el pan, ya algunos ni los reconozco; me dicen ‘soy fulano’, los recuerdos vuelven a mi mente y me siento orgullosa de haberlos formado, aunque sea en la primeras letras”, expresó Guerrero.





Ningún gobierno apoya al magisterio

Los educadores lamentaron que ningún gobierno ha puesto la educación como una prioridad, pues prometen el cielo y la tierra, pero no cumplen.



“Dicen que merecemos mejores salarios, pero no nos aumentan; que no debe quedar ningún niño sin educación, y el maestro hace su mejor esfuerzo para que eso suceda. Nosotros cumplimos, pero ellos no”, afirmó el profesor René.



“El magisterio se acostumbró a que los gobiernos pasen y el que viene trae sus propias metodologías en la enseñanza, casi siempre con tildes políticos. Sin embargo, nuestra labor siempre será la de educar al niño en valores, y de eliminar el analfabetismo en el país”, indicó Guerrero.



El profesor René señaló que el gobierno ayuda donde llegan las cámaras de televisión, pero en la zona rural son los mismos pobres los que se ayudan entre sí.



“Nos proveen de material didáctico una vez al año, el resto del tiempo tenemos que poner de nuestro dinero. No podemos pedir a los padres porque es prohibido, pero además los padres no tienen dinero. Lo que nos queda es dar lo mejor de nosotros”, concluyó el docente.





Incentivo salarial para el maestro

El catedrático Rafael Lucio Gil, Coordinador Académico del Instituto de Educación de la Universidad Centroamericana, Ideuca, aseveró que la mejor manera de incentivar al magisterio nacional es pagando un salario digno.



“Se debe valorar la formación docente, crear políticas de apoyo al maestro como el reconocimiento social, aumento salarial y mejores condiciones de trabajo, ya que esto elevará la calidad en la educación del país”, refirió Lucio Gil.



Indicó que esto se logrará asignando un mayor presupuesto a la educación, ya que el actual corresponde al 3.5% del Producto Interno Bruto, y lo ideal sería llegar al 7% del PIB, tomando en cuenta que son más de 40 mil maestros en todo el país.



“La Ley General de Educación establece que año con año se aumente el salario del docente, pero no precisa de cuánto será ese incremento. Debido al Fondo Monetario Internacional, FMI, la ley quedó inodora, incolora e insípida, ya que no establece un monto preciso”, dijo el coordinador del Ideuca.



Mientras tanto, todos los gobernantes que han pasado aseguran que el maestro merece un mejor salario por su apostolado, pero eso no lo reflejan en sus salarios.





¿Por qué se celebra el 29 de junio?

El 9 de noviembre de 1977, la Cámara del Senado de Nicaragua declaró como Día del Maestro Nicaragüense el 29 de junio de cada año, para conmemorar la gesta patriótica del maestro y héroe nacional Emmanuel Mongalo y Rubio.



El 29 de junio de 1855, este maestro incendió el mesón de Rivas, donde se habían atrincherado los filibusteros de William Walker, y facilitó la derrota de los invasores, quienes se dieron a la fuga, perseguidos por las fuerzas patrióticas. Desde entonces esta fecha quedó establecida para exaltar la labor educativa de los maestros del país.