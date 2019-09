El Repliegue, el poder y la disidencia

Su primer “catecismo” fueron las lecciones de antisomocismo que le enseñó su progenitora siendo niño; enfrentó a la Guardia Nacional con las armas, ejerció el poder y lo criticó desde la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN), de la cual fue miembro. Ahora, ejerce la docencia universitaria impartiendo clases de física y matemáticas.



Es todo un personaje. La historia no se puede contar sin él; el ingeniero y doctor en física, Moisés Hassan, lo sabe bien. Hace 29 años fue uno de los que participó en la toma de los barrios orientales de Managua, y participó en la dirección de El Repliegue hacia Masaya, hasta que fue herido por un rocket disparado por un avión push and pull de la Fuerza Aérea de Somoza.



Su biografía es muy dinámica: una historia de encuentros, utopías y desencuentros. Apenas hoy abordamos algunos de los sucesos transcurridos hace casi tres décadas. Si atendemos sus palabras, fue el primero que criticó a la Dirección Nacional del FSLN, antes que el propio Edén Pastora. Moisés Hassan rompió finalmente con el Frente en forma definitiva en marzo de 1988, después de haber combatido internamente muchas “desviaciones e incumplimientos de acuerdos”.



Y si se mantuvo en esos años, fue para no sentirse un traidor, cuando Ronald Reagan desde Washington financiaba una guerra contra el gobierno de Managua. Aceptó la Alcaldía de la capital al comandante Daniel Ortega con una sola condición: “Que la Dirección Nacional no se meta conmigo”. Extrañamente, el hoy nuevamente presidente aceptó aquella atrevida propuesta.





De raíces árabes

Nació el 4 de mayo de 1942. Su padre fue un comerciante palestino que llegó a Nicaragua a principios del siglo pasado, y su madre una nagaroteña. Se bachilleró en el Calazán, y luego estudió en la Escuela de Ingeniería Civil de la UNAN-Managua.



Se graduó en 1964 y, luego de un breve paso como profesor, se fue a estudiar a la universidad estatal de Carolina del Norte (EU), donde hizo un master en educación con énfasis en física.



Regresó a Nicaragua dos años después para incorporarse como profesor de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería de la UNAN. En septiembre de 1968 vuelve a la misma universidad norteamericana para completar su doctorado en Física.



Regresó a Nicaragua en diciembre de 1971, incorporándose nuevamente como profesor de tiempo completo en la Escuela de Ingeniería, donde estuvo hasta 1979. A pesar de su profesión de ingeniero, su principal campo fue la enseñanza, en la que sigue dedicado. Es profesor de tiempo parcial en la Universidad Ave María, de San Marcos, donde imparte las clases de matemáticas y físicas.





Se incorpora a la lucha

Moisés recuerda que es antisomocista desde muy niño, porque “mi madre era opositora y lo que ella me enseñó, cuando pude pensar por mí mismo, me di cuenta que era absolutamente cierto”.



Como chavalo participó en protestas, y en 1967, como profesor de tiempo completo de la Escuela de Ingeniería Civil de la UNAN-Managua, se vinculó al FSLN, contactado por un alumno: Roberto Malespín.



“Pusimos nuestra esperanza en Fernando Agüero, aunque se diluyó; por eso los jóvenes empezamos a acercarnos al FSLN, porque la única solución del problema de Nicaragua tenía que darse por la fuerza de las armas”.



Moisés, tras estudiar en Estados Unidos, en 1972 se vinculada nuevamente al FSLN. Para entonces una de las tareas que recibió fue organizar a los docentes para dar paso a la Asociación de Profesores del Recinto Universitario “Rubén Darío”, de la que fue su primer presidente.





Las tendencias y copia mecánica del 1848 inglés

El físico estaba vinculado a la tendencia proletaria del Frente. Cuando se produce la expulsión de los líderes de esa fracción, promovida por Humberto Ortega, Moisés conoce documentos que estaban produciendo Jaime Wheelock, Roberto Huembes y Luis Carrión. “Me quedo pasmado, porque eran documentos que habían sido producidos en Inglaterra en 1848 y no tenían nada que ver con lo que estaba ocurriendo en Nicaragua”.



“Hablaban de una realidad desvinculada de Nicaragua; hablaban del proletariado de Nicaragua, de la clase obrera, pero yo le mandé a decir a Carlos Núñez que eso era una absoluta locura que no tenía nada que ver con Nicaragua. Me reuní con él en una quinta donde le dijo a Carlos: ‘me voy de aquí, ustedes estaban perdidos’, pero él me dijo que el que andaba perdido era yo”.





¿Cuál proletariado en Nicaragua?

Así Moisés rompe con el FSLN, porque preguntaba: “¿Cuál proletariado había en Nicaragua? ¿Cuál masa obrera?”.



Pasó desvinculado un par de meses y se contacta con la tendencia GPP (Guerra Popular Prolongada), donde sus principales relaciones fueron con los difuntos Pedro Aráuz Palacios y William Ramírez. Luego contacta a Mónica Baltodano.



Fue cuando se comienza a gestar --entre 1977 y 1978-- el Movimiento Pueblo Unido, del que Moisés llegó a formar parte de su Secretariado. Fue, en realidad, una suerte de brazo político del FSLN con la finalidad de organizar y agitar a la población.



Luego estalla la insurrección en 1979. La Dirección Nacional de la GPP lo integra al Frente Interno como parte del Estado Mayor Político, que se tomó el sector oriental de Managua a principios de junio.





Abastecimiento a Managua

“Nosotros fuimos abastecidos de municiones en Managua en dos ocasiones. La primera fue desde el aire en horas de la noche. Se encendieron hogueras para guiar al avión y la mitad de las municiones se dañaron con la caída. Eran pertrechos para fusiles de guerra, no para pistolas que andaba la población”, remembró Hassan.



Esas municiones se terminaron en los combates con la Guardia somocista. Hubo un segundo intento de abastecimiento que fracasó porque la GN detectó el movimiento de los aviones que fueron ahuyentados con fuego antiaéreo, y algunos “de nosotros hasta disparamos contra el avión que venía a abastecernos”. Un tercer abastecimiento sí llegó en forma exitosa.



Antes del 27 de junio de 1979 se tomó la decisión de replegarse, puesto “que no sabíamos si iba a haber otro abastecimiento y la Guardia lo iba a impedir. El Estado Mayor analizó la situación. Confiaban en que se nos abastecería y aguantamos con el parque enviado. Finalmente debimos salir tras 18 días de combate, casi a nivel de posiciones. Así llegamos a reforzar Masaya, en manos del FSLN.



Dice Moisés que el repliegue fue una salida correcta, y una victoria militar y sicológica, tras haberse tomado Managua durante tanto tiempo, cuando la GN fue incapaz de desalojar a los combatientes. Fue el impacto de llevar la guerra al corazón de la ciudad: ya no eran combates en la montaña.



Como un dato para la historia, Hassan dice que a Managua se la tomaron con 130 armas de guerra y “salimos con 300 que fueron quitadas a la GN”.





Detalles y anécdotas en El Repliegue

Recuerda Moisés que la marcha de El Repliegue fue larga. Los mandos no habían previsto que tanta gente se sumara, “pero muchos tuvieron miedo y dijeron que si se quedaban algunos soplones los iban a delatar. Aquel éxodo fue caótico; no habían líderes suficientes porque la marcha se hizo en la noche hacia Masaya”.



A Moisés le tocó conducir a un grupo de esa gente, hasta que en la mañana del día siguiente los grupos dispersos se reconcentraron y se reorganizaron en Veracruz para seguir a Masaya. Cuando “íbamos a la altura de Piedra Fina, cerca del volcán Masaya, en pleno campo abierto, vino el bombardeo de la Guardia y donde no se supo qué cantidad de gente murió”.



Hasta el futuro miembro de la JGRN estuvo a punto de perecer en ese bombardeo. Un rocket impactó a unos pocos metros donde estaba. Salió volando en el aire y “solo sentí el chorro de sangre caliente que me bañaba el costado izquierdo, debido a que me impactó un charnel”. Cuando se recuperó pudo ver a su lado que estaba agonizando un hombre que no tuvo su suerte.



Herido, Moisés tomó la decisión de seguir hacia Masaya. Pasó un combatiente que andaba algunas vendas, quien se las puso, y siguió solo hacia la carretera, donde le pidió raid a un señor que iba en un jeep, pero el señor conducía despacio. De repente, pasó otro vehículo que los combatientes le habían quitado a la Guardia, con una ametralladora montada. Debido a esto, Moisés le dijo al señor que corriera con mayor velocidad porque ese jeep iba a ser un blanco de los aviones de Somoza.



“Dicho y hecho, al rato se entabla un duelo entre el jeep y un avión, y las balas empiezan a piquetear el pavimento delante de nosotros. Así tuvo que acelerar el señor y me dejó en La Barranca donde me dijo: ‘mire, yo nunca había corrido a 120 kilómetros por hora’”.



Una vez que Moisés llega a Masaya pasó al Hospital. Y recuperado lo llevaron a casa de Julio Marenco, donde “teníamos el cuartel central. Ahí dormí 24 horas seguidas y ya en adelante me tocó oficiar la primera tarea del nuevo gobierno. De hecho, no fue León la primera capital de Nicaragua”.



Él da estas razones: “A mí me tocó juramentar a la primera Junta Municipal que se había integrado por varias personas, entre las que recuerdo al doctor Santiago Palacios (q.e.p.d.), Tino Tapia, el periodista Roberto González, también difunto, un combatiente de Monimbó de apellido Rodríguez”. Esa misma tarea hizo en Diriamba y Jinotepe.



Y es que Moisés Hassan estaba designado como uno de los cinco miembros originales de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. El resto: Daniel Ortega, Sergio Ramírez, Alfonso Robelo y Violeta Barrios de Chamorro, se encontraban en Costa Rica. Y de ahí, pocas horas antes de que Somoza abandonara el país el 17 de julio, la JGRN viajó de noche hasta León.