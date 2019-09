Celebran aquí el Día del Orgullo Gay

A su paso algunas personas los llamaron maricones, sin embargo, autodeclararse gay en un país como el nuestro, tan lleno de prejuicios, es un acto para personas que tienen muchos pantalones. Durante la marcha celebrada ayer, más allá de prestar atención a los comentarios, la comunidad gay nicaragüense celebró en grande el Día Mundial del Orgullo Gay.



Pese a la lluvia, ondearon las banderas con los colores del arco iris, porque este año la comunidad gay, compuesta por homosexuales, bisexuales, lesbianas y transexuales, tiene mucho que celebrar, pues el año pasado fue abolido del Código Penal el artículo 204, que condenaba las relaciones entre personas del mismo sexo.



“Fue una lucha por nuestros derechos que duró 15 años, 15 años de incidencia política en la lucha por la diversidad sexual, pero aun cuando ya no se están condenando por ley las relaciones entre personas del mismo sexo, estamos frente a mucha homofobia estatal, sobre todo en los centros de salud y escuelas”, declaró el licenciado Norman Gutiérrez Morgan, Director Ejecutivo del Centro para la Educación y Prevención del Sida (Cepresi).



Más de diez casos en Fiscalía

De acuerdo con Gutiérrez Morgan, suman más de diez los casos que han sido llevados ante la Fiscalía General de la República en contra de instituciones como colegios de secundaria, que violentan el derecho a la educación de algunos adolescentes porque a los maestros o directores no les parece “correcta” su orientación sexual; situaciones similares se han dado también en algunos centros de salud donde las personas son discriminadas por su opción sexual.



“La abolición del artículo 204 fue una victoria que sabemos no se logró porque los diputados o diputadas estuvieran sensibilizados sobre los derechos humanos que nos son violentados, sino por la presión social, cívica y pacífica que se ejerció y que culminó con las declaraciones históricas del presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, quien dijo que se había legislado para los ciudadanos y no para la Iglesia, es decir, en este caso los tomadores de decisión al fin aplicaron la Constitución y la laicidad del Estado”, afirmó Gutiérrez Morgan.



Violencia escalando

La victoria en Nicaragua es una de las pocas, si no la única noticia positiva para la comunidad gay centroamericana que este año recuerda a algunos líderes gay locales que fueron asesinados en Guatemala, Honduras y Belice.



“Lamentablemente la violencia hacia la comunidad gay y la homofobia vienen en ascenso y cobran víctimas no sólo por la delincuencia común que azota a esos países, sino de parte de los cuerpos policiales que reprimen sobre todo a los transexuales, y también por personas que representan determinado poder desde sus iglesias y llaman al odio hacia personas como nosotros”, afirmó Gutiérrez Morgan.



En un informe difundido por la organización Amnistía Internacional, a propósito del Día Mundial del Orgullo Gay, se señala que más de 70 países persiguen aún a los homosexuales con la ley en la mano, y hasta ocho, todos musulmanes, penan la homosexualidad con la muerte.



Urge campaña estatal

Para concluir el director ejecutivo de Cepresi comentó que en Nicaragua urge una campaña estatal de educación sexual como la que esta haciendo el gobierno de Brasil con el fin de eliminar la homofobia de los colegios.



“Aquí tenemos instituciones que supuestamente velan por los derechos humanos de todos los nicaragüenses, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y nunca han hecho un estudio sobre la violencia que enfrentan las personas con diferente opción sexual; no están fiscalizando”, concluyó Gutiérrez Morgan.



La celebración del Día Mundial del Orgullo Gay finalizó en Nicaragua con el Festival por la Diversidad Sexual, en la Escuela de Danza frente a la Universidad Nacional de Ingeniería.



¿Cuándo y dónde?

La celebración del Día Mundial del Orgullo Gay inició un año después de la llamada rebelión de Stonewall, nombrada así por el lugar donde ocurrió, el bar Stonewall, en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, donde se dio una serie de enfrentamientos violentos ocurridos el 28 de junio de 1969 entre la clientela gay del lugar y la Policía de Nueva York, un evento que marcó para muchos el nacimiento internacional del movimiento en defensa de los derechos de las personas con diferente opción sexual.



La marcha de los gays comenzó a organizarse al año siguiente, en 1970, comenzando en la Quinta Avenida con calle 52 de Manhathan y culminando en el Greenwich Village, un barrio de Nueva York conocido por su comunidad gay.



Desde entonces la comunidad gay le ha impreso a su celebración un mensaje político de lucha contra la homofobia, pero el Día Mundial del Orgullo Gay, que se celebra en todo el mundo, se globalizó en los años 80, cuando la comunidad gay alzó la bandera de la lucha contra el sida, teniendo como rostro de esa lucha al actor de cine Rock Hudson.