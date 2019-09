Tomatierras aseguran que gobierno los lanza

Un enfrentamiento entre campesinos arroceros y colonos, según ellos arengados por el gobierno para tomarse la tierra, fue contenido por la Policía Nacional, que decomisó al menos dos lanza-morteros utilizados en este incidente que no dejó heridos ni detenidos, pero tensiona más la situación de posesión de la tierra en el Timal, Tipitapa.



La Policía hizo presencia luego que les interpusieron denuncia de que un grupo de colonos armados con machetes, estaba atacando a los arroceros a pedradas y morterazos. Los agentes al llegar recuperaron los lanza-morteros y dejaron una amonestación a quienes representan a los colonos.





Incitados por el gobierno

Según un miembro del consejo administrativo de los colonos, quien se negó a revelar su nombre completo, dándose a conocer sólo como “Moreira”, aseguró que son 471 personas organizadas en la cooperativa “El poder de tu amor”, y que desde hace nueve años habitan en más de un 1,300 manzanas divididas en 17 cuadrantes, sin embargo, es hasta hace seis meses que demandan la posesión de los terrenos que nunca han sembrado.



“Somos desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense, en ningún momento hemos dicho que tengamos el dominio, pero sí reclamamos por derecho de posesión, por estar aquí durante todos esos años. Así, el gobierno mandó a que nos organizáramos, y desde que somos cooperativa dijeron que nos financiarían y proporcionarían todos los implementos de trabajo, la semilla y cinco manzanas de tierra (para cada familia), pero ahora los arroceros nos obstaculizan”, aseguró el colono.



Indicó que interpusieron una querella de amparo y el doctor Roberto Gómez Rosales, Juez de Distrito Civil de Tipitapa, mandó a parar la siembra de los arroceros, pero un mes después éste expidió un exhorto reparando el derecho de los productores y envió a la fuerza pública para el desalojo de los colonos. Quien dice llamarse Moreira considera que esto es muy raro y que el juez se ha parcializado en este caso.





Arroceros arrendatarios

“Aquí vamos a mantenernos y veremos hasta dónde llegamos”, amenazó Moreira.



Por su parte, Francisco Urrutia, Presidente de la cooperativa de productores “Los Brasiles”, indicó que ellos son ex trabajadores del antiguo ingenio Timal y, al quebrar éste, optaron por sembrar arroz, pero en el último año ha llegado gente que dice ser desmovilizada de la Resistencia. Ahora, con la orientación del gobierno, tienen por objetivo adueñarse de la tierra que los arroceros han trabajado.



“Somos una cooperativa de 88 productores, en conjunto con otras cooperativas agremiadas en la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, además de la Asociación de Trabajadores del Campo, y trabajamos 2 mil manzanas, pero se han apostado a las orillas de la carretera y no permanecen aquí, sino en Managua”, comenta Urrutia.



Alegó que en Nicaragua se ha creado una gran mafia de tomatierras y el modus operandi de ellos es llegar, alegar que tienen años de vivir en el lugar, para después reclamarla y luego venderla a otros.



“Somos productores que pagamos contratos de arriendo cada ciclo de siembra, tenemos deudas con los bancos y no podemos dejar de producir la tierra”, explicó.