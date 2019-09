END Online

elnuevodiario.com.ni



El artículo “Agreden a Dora María” fue uno de los más leídos por nuestros cibernautas, que esta semana realizaron 398 mil 818 visitas. Los visitantes de nuestra página web opinaron a favor y en contra de las agresiones de que fue víctima la ex guerrillera, cuando en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-León, fue recibida con baldes de agua sucia, piedras y morteros por un grupo de universitarios.



La comandante Téllez intentaba ingresar al auditorio “Ruiz Ayestas” de la Facultad de Ciencias, para participar en el foro-debate sobre “Derechos y Ciudadanía”, que era impulsado por distintas instituciones de la sociedad civil.



La segunda noticia más leída en la edición online END y que obtuvo comentarios encontrados fue: “Tronó Colombia en OEA”, en la que tanto nicaragüenses como colombianos pedían al presidente Daniel Ortega respeto, ya que consideran que sus discursos son confrontativos.



Otras notas relacionadas con el tema de Colombia y que también tuvieron fuerza en esta web fueron “Que baje el tono y deje de ofender” y “Colombia recurre a OEA contra Ortega”, artículos que se tornaron más que controversiales dentro del foro de elnuevodiario.com.ni.





Las más comentadas

“Niña de 12 años embarazada, enferma y madre la abandona” y “Vida de ‘Marianita’ debe ser preservada” fueron los artículos más comentados y visitados del foro, donde los cibernautas opinaron y recordaron el famoso caso de “Rosita”, otra niña violada, que quedó embarazas por su padrastro.



Otras notas muy comentadas fueron “Millonaria donación reducida a chatarra” y “Entregan perlines, pero sarro ganó la carrera”, ambos artículos se refirieron a la ayuda venezolana destinada a las víctimas del huracán “Félix”, pero que por diversas razones no fue entregada a los damnificados.



Comunidad virtual

Con su Bitácora ubicada dentro de El NueBlog Diario, la escritora nicaragüense Gioconda Bellse llevó “las palmas” con su artículo “Carlos, el arte y la historia”, donde alude el derecho del cantautor Carlos Mejía Godoy de exigir al gobierno no utilizar su música para campañas institucionales y propagandísticas. Este blog fue muy comentado por nuestros ciberlectores que admiran la pluma de la reconocida escritora.



Cada vez más bloguistas se hacen presentes en el Blog-Ciudadano, esta semana ingresaron Carlos Huerta Rey con su artículo “La oposición en la Nicaragua de hoy” y Roberto Vásquez con el blog “¿Frente Sandinista? Más bien Orteguista”. El más comentado de este foro fue “¡Psss! Dios, ¿estás ahí?” escrito por Emila Persola, una de nuestra más asiduas colaboradora.



Resultados contundentes

En la encuesta de la semana: “¿Cree que los países donantes deben pronunciarse sobre temas internos como la cancelación de la personalidad jurídica del MRS y PC?”, 535 cibernautas votaron y los resultados fueron contundentes.



El 71 por ciento, equivalente a 379 ciberlectores, está a favor de que los países donantes interfieran en asuntos internos del país. Mientras que el 29 por ciento, equivalente a 155 cibernautas, opinión que los países donantes no deben inmiscuirse en los asuntos internos de nuestro país.



