Ortega retorna a Nicaragua

El presidente Daniel Ortega retornó a Managua procedente de Santiago de Chile, donde participó en la XVII Cumbre Iberoamericana.



El mandatario llegó al aeropuerto internacional de Managua "Augusto C. Sandino", en las primeras horas de la mañana del lunes, acompañado de su esposa y coordinadora del Consejo de Comunicación, Rosario Murillo.



La emisora oficial Radio Nicaragua indicó que el líder hizo escala en Bolivia, antes de arribar a Managua, donde no formuló declaraciones. La delegación viajó en una aeronave de una línea aérea mexicana, señaló la fuente.



El presidente Ortega canceló una visita oficial a Perú, prevista a celebrarse este domingo, para atender "circunstancias particulares que lo tenían que llevar a su país", según explicó el embajador del país centroamericano en Lima, Tomás Borge.



Borge, antiguo comandante sandinista, descartó que la ausencia de Ortega se debiera al incidente que el sábado protagonizó en la clausura de la Cumbre Iberoamericana de Chile con el rey Juan Carlos de España.



Durante el cierre de la Cumbre Iberoamericana, el Rey de España se molestó con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y con el presidente de Nicaragua por los ataques del dirigente caribeño al ex presidente del Gobierno español José María Aznar y a las empresas españolas.



El Rey se retiró de la sala de reuniones cuando hablaba Ortega visiblemente contrariado por las palabras con las que el presidente Ortega se refería a los empresarios ibéricos que trabajan en América latina.