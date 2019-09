Deslegitimadas elecciones y CSE

Las elecciones municipales y el mismo Consejo Supremo Electoral, CSE, han perdido totalmente la legitimidad y el respaldo entre una significativa mayoría de la población, particularmente porque el 79.9 por ciento de los ciudadanos nicaragüenses no confía en la conducción del proceso electoral por parte de los magistrados de este poder del Estado.



Según una encuesta publicada anoche en el programa Esta Semana, dirigido por Carlos Fernando Chamorro y transmitido en el Canal 8 de televisión, el 69.1 por ciento de los ciudadanos consultados desaprueba la decisión del CSE de cancelar la personalidad jurídica al Movimiento Renovador Sandinista, MRS, y al Partido Conservador, PC.



Sólo un 12.2 por ciento de los encuestados aprueba la decisión; un 8 por ciento no respondió ni a favor ni en contra, mientras que un 10.7 por ciento no supo contestar la pregunta.



Precisamente, el 74.5 por ciento, considera que la decisión del CSE de dejar fuera de la contienda a ambos partidos políticos, le resta legitimidad al proceso electoral municipal; además, el 65.8 por ciento califica de “decisión política”, la cancelación de la personalidad jurídica del PC y el MRS.



La encuesta fue realizada por la Firma Consultora M&R, dirigida por Raúl Obregón, entre el 19 y el 25 de junio, entrevistando a 1,600 personas a nivel nacional, según lo reveló Carlos Fernando Chamorro en su programa.