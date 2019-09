Desastres en El Rama

EL RAMA

A las dos de la mañana del sábado 28, el Comité Municipal de Prevención de Desastres (Comupred) de El Rama decretó alerta amarilla, y socorristas de la Cruz Roja, con apoyo del Ejército y de la Policía Nacional, empezaron a evacuar a muchas familias de los barrios Primavera, San Pedro y Belén.



Según reportes preliminares, hasta la tarde de ayer domingo, el Comité de Emergencia y líderes campesinos sobre las riberas de los ríos, reportan más de 600 personas evacuadas y ubicadas en tres albergues destinados para este fin, y en hogares de amistades y familiares. Estos datos no incluyen familias afectadas en la parte rural.



Las actividades del puerto internacional fueron interrumpidas, pues la plana principal está suspendida y la plana multipropósito está totalmente sumergida. Las actividades del muelle municipal de pasajeros de El Rama a Bluefields --más conocido como el muelle de las pangas-- están interrumpidas.



También paralizaron actividades el transporte acuático y el terrestre, las escuelas, institutos y los tres recintos universitarios que funcionan en la ciudad, donde las instalaciones de la Universidad “Martín Lutero” quedaron totalmente inundadas.





Carreteras cortadas

Tramos de carreteras troncales y la carretera que une a El Rama con Kukra Hill y Laguna de Perlas están cortados, ya que el agua sobrepasó varios puentes. También la carretera que une el poblado de Wapí con El Rama está cortada, y miles de pobladores quedaron incomunicados. El río Kama está desbordado y se reportan muchas familias damnificadas, pero por falta de comunicación no ha sido posible saber la cantidad de afectados.



El puente del río Kama, en la comunidad de La Fonseca, en el municipio de Kukra Hill, está totalmente tapado, por lo que existe una enorme caravana de vehículos de carga y de pasajeros a ambos lados del río, ya que no pueden pasar, según reportan pobladores afectados.



La Policía Nacional, a cargo del comisionado mayor Tomás Enrique Bárcenas Zapata, y efectivos del Ejército a cargo del mayor Calixto Rivas, por la Defensa Civil del Quinto Comando Militar de Juigalpa, Chontales, están integrados de lleno en el Comité de Emergencia, al igual que socorristas de la Cruz Roja Nicaragüense bajo la dirección de Maritza Peck.



El Comité de Emergencia formó varias comisiones para evaluar los daños que hasta el momento han ocasionado las inundaciones.





Aparecen primeros ahogados

Al amanecer de ayer domingo fueron rescatados los cuerpos sin vida de José Manuel Ríos Bravo, de 35 años, habitante del barrio Santa Rosa, de esta ciudad, y José Feliciano Urbina Jarquín, de 50 años, habitante del barrio Belén.



Según los familiares, ellos salieron ayer de sus casas, en horas de la tarde, a realizar compras en el centro de la ciudad, pero estos barios estaban aislados por las inundaciones, ya que entre ellos y la ciudad tenían que pasar tres alcantarillas que estaban totalmente inundadas.



Se presume que entre las 7 y las 8 de la noche del sábado, los hoy occisos intentaron cruzar una de las alcantarillas, con tan mala suerte que las corrientes los arrastraron y se ahogaron. Según dictamen forense del doctor Irvin Lara, ambos murieron por ahogamiento simple, y los cuerpos fueron entregados a sus familiares.





Otros ahogados

Aidalina González Cisneros, de 16 años, es la joven que junto a su caballo fue arrastrada por una fuerte corriente del río Los Pérez, cuando la bestia brincó a medio puente colgante del río y cayó en la fuerte corriente, de donde ni el caballo ni la muchacha salieron con vida. La joven era habitante de la comarca Santa Fe, de la colonia Naciones Unidas, en Nueva Guinea.



Han pasado seis días desde su ahogamiento y su cuerpo no ha sido encontrado. Las autoridades municipales de Nueva Guinea, pobladores, Ejército, Cruz Roja y Policía han luchado por rescatar el cadáver, pero todo ha sido en vano.



También la Policía Nacional de El Rama reporta el hallazgo del cuerpo sin vida y en estado de descomposición de un campesino que murió arrastrado por las aguas del río Kama en la comarca La Palma.



El Comité de Emergencia de El Rama, coordinado por el alcalde Róger Araica e integrado por diferentes instituciones gubernamentales y ONG, envió diferentes camisones a las riberas de los ríos Rama, Escondido, Siquia y Mico, para conocer los daños que ocasionan las inundaciones, tanto en las personas como en los cultivos de los campesinos. El edil informó a EL NUEVO DIARIO que una vez que las aguas hayan bajado a su nivel normal, brindarán un informe completo de todos los daños.



Por su parte, el mayor Benito Rostrán, del Quinto Comando del Ejército acantonado en Nueva Guinea, informó que junto a tropas del Ejército y autoridades del gobierno municipal, viajarán a las riberas de diferentes ríos para conocer los daños causados por las inundaciones.