Fenosa hizo destrozos

Los directivos de Unión Fenosa y de Enacal este fin de semana dejaron sin energía eléctrica y agua potable a miles de familias de distintos puntos del país, debido a trabajos de mantenimiento que ocasionaron pérdidas cuantiosas y miles de reportes de incidencias y reclamos por electrodomésticos fundidos, derrames de agua potable y aguas negras, racionamientos extendidos y falta de calidad en los servicios.



Las mayores pérdidas las ocasionó una cuadrilla contratada por Fenosa para realizar labores de mantenimiento en el circuito ALT 3010, que conecta a todos los clientes de Las Colinas, Altos de Santo Domingo, Las Jagüitas y los barrios “Walter Ferreti”, “Francisco Salazar” y 18 de Mayo, pues causaron dos cortocircuitos que fundieron centenares de electrodomésticos, según versiones preliminares de los técnicos.



Doña María Estela Fernández, vecina de Las Colinas, ayer se comunicó en varias ocasiones con el número telefónico de emergencia de Fenosa, el 125, pidiendo que la indemnizaran por nueve aparatos que le fundieron: 4 teléfonos inalámbricos, un abanico, un televisor, un equipo de sonido y dos bujías.



Explicó que ese problema tuvo lugar el sábado por la mañana, cuando explotó la primera bujía de forma repentina y se fundieron los teléfonos. En la segunda ocasión, al mediodía, explotó el segundo bombillo y se fundieron los otros aparatos.



“Usted tiene que presentarse a cualquier oficina comercial de la empresa, llevar las facturas de esos equipos, presentar el reclamo y esperar una respuesta definitiva en 15 días”, le dijeron los operadores de Fenosa, quienes omitieron explicarle que en caso de ser negativa la respuesta, después se puede trasladar el reclamo ante el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), que debe pronunciarse en 10 días.





Queja masiva

El caso de la señora Fernández no es aislado, y por eso se está uniendo en una sola queja con varios vecinos de los barrios mencionados, quienes presentarán un reclamo masivo este lunes, en las oficinas de Fenosa en Altamira.



La única explicación que tienen los quejosos es que a esa hora una cuadrilla estuvo laborando en la entrada de Las Colinas, podando árboles y reemplazando los cables. “Dicen que pegaron los alambres de 220 voltios con los de 110 voltios, y además de ocasionar problemas a los clientes, fundieron tres transformadores”, dijo Fernández, quien espera una explicación concreta este lunes.





Versión confirmada

Lo que no saben los vecinos es que esa versión se confirma en la página 4B de la edición de EL NUEVO DIARIO del pasado 24 de junio, donde Fenosa informó que realizaría labores de mantenimiento en esta zona, entre las ocho de la mañana y las dos de la tarde.



Este tipo de pérdidas causadas por labores de mantenimiento en la red no son nuevas, pues Fenosa y el INE tienen miles de reclamos recibidos por aparatos fundidos, especialmente los fines de semana. Se conoció que ningún técnico del ente regulador inspecciona dichas labores, las que se extienden más del tiempo debido y causan múltiples fallas como las mencionadas.



A manera de ejemplo, está la programación de este fin de semana, que fue muy singular ya que Fenosa no coordinó afectaciones con la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), y ambas firmas dejaron sin agua potable y energía eléctrica a miles de clientes.





Sin agua y sin luz

Esto sucedió especialmente en la zona occidental de Managua, en el tramo comprendido entre los semáforos de Linda Vista y el Reparto San Antonio, donde miles de familias ayer estaban sin los servicios vitales, y representantes de los Concejos del Poder Ciudadano anoche realizaban reuniones de emergencia para tomar medidas al respecto, ya que esta misma afectación se ha repetido en los últimos tres fines de semana.



Fenosa había publicado que realizaría trabajos de mantenimiento en esta zona entre las nueve de la mañana y las tres de la tarde, pero suspendieron el servicio a las siete de la mañana, y eran las cuatro de la tarde y no se había restablecido. Eso sucedió en los barrios Santa Ana, Cuba, Rafael Ángel Ríos, Colonia Morazán, Monseñor Lezcano, Loma Verde, Altagracia, Villa Tiscapa, Linda Vista, Las Brisas y sectores aledaños; donde tampoco había agua potable.



La afectación de Fenosa la confirmaron Mauricio Álvarez y Miurel Morales, operadores de la línea telefónica de emergencia, quienes indicaron que se trataba de varios circuitos, entre ellos el número ACH 3040, que comprende esta zona. En el caso de Enacal, fue Mayra Orozco, quien no supo explicar por qué razón esta empresa no publica previamente esta programación, aunque el marco legal así se lo exige.





Silencio total

Los funcionarios de Unión Fenosa, del INE, Enacal y del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), ayer no respondieron sus teléfonos celulares y mucho menos las emergencias reportadas, y se espera que hoy brinden una versión al respecto.



Enrique Picado, representante del Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN), calificó como “el pan de cada día” las demandas de usuarios que han perdido sus electrodomésticos debido a descargas o sobrecargas de energía.



“Aquí ocurren a diario situaciones como éstas, y cuando las personas se acercan a las oficinas locales y departamentales demandando que se les pague el bien que se quemó, se encuentran conque la empresa termina culpándolos de esa situación y no paga nada, y los afectados --que casi siempre son personas de escasos recursos-- deben regresar a sus hogares a seguir siendo víctimas de esta empresa”, dijo el señor Picado.





Poniendo el lomo

De acuerdo con el señor Picado, en Nicaragua los usuarios del servicio de distribución de la energía eléctrica de Unión Fenosa sólo ponen el lomo, aunque la expresión sea grosera, ante las constantes alzas, apagones y mal estado del sistema de distribución.



“Las calles están sin alumbrado público que cobran pero no reparan, la energía sin control llega a los hogares y funde los pocos aparatos de las familias, y seguimos los usuarios asumiendo sin que el Estado que ahora posee el 16 por ciento de las acciones a través del ente rector, que es el Instituto Nacional de Energía (INE), haga nada para cambiar la situación de indefensión en la que estamos”, agregó Picado.



Debemos los usuarios, aunque sea para sentar precedente, demandar la restitución de los bienes que nos resulten dañados, y no sólo ante Unión Fenosa sino también frente al INE, que es la institución llamada a velar por el cumplimiento de un buen servicio.



“El procurador Hernán Estrada en los últimos días se ha pronunciado referente a Montelimar, aduciendo que el Estado debe recuperar acciones, mi pregunta es qué espera el procurador Estrada para estudiar a profundidad el contrato incumplido de Unión Fenosa para ponerla de patitas en la calle. Aquí hay suficientes causales para que la concesión de la distribución de energía que tiene la empresa española le sea revocada a favor de los clientes, como gustan llamar a los nicaragüenses”, emplazó Picado.



Para concluir, Picado hizo un llamado a las organizaciones de defensa a los consumidores existentes en el país, a hacer un frente común para demandar el respeto a los derechos que poseen los consumidores.