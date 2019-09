Hoy se sabrá si Fiscalía sucumbió a “El Encanto”

El Director del Área Jurídica del Cenidh, doctor Gonzalo Carrión, espera que hoy lunes la Fiscalía presente acusación determinando acciones legales y coherentes con los hechos establecidos, y la petición de sanciones contra quienes contaminaron elementos probatorios claves para la investigación en el caso de la muerte de tres civiles a manos de fuerzas combinadas de la Policía y el Ejército en la finca “El Encanto”.



Carrión también espera que el proceso y las acciones sean transparentes, evitando dudas razonables. Que se esclarezcan los hechos ante la opinión pública y que instituciones como la Policía Nacional y el Ejército tengan en cuenta que la prioridad es el respeto al derecho a la vida.



Justicia ante todo

“El Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, dijo que la acusación llenará las expectativas de quienes han dado seguimiento al caso, sin embargo, en nuestro caso el interés no es algo antojadizo en contra de alguien determinado, sino que se brinde justicia a las víctimas. El Estado tiene que hacer su labor y respetar la demanda de la población, de acuerdo con lo establecido por las leyes”, añadió.



Mientras tanto, comentó que los finqueros de “El Encanto” --José Tránsito Ríos, Nelson Torres Marín y Felipe Hurtado Loáisiga-- continúan en incertidumbre, pues siguen las amenazas de muerte por parte Gregorio García, quien fue indirectamente el detonante de la tragedia. Además, señala que la Policía se ha negado a dar protección a los afectados, y no hay interés de las autoridades por detener a García, que ronda la finca de los productores, cuyas tierras se ubican en la zona conocida como “El Pavón”, de la Región Autónoma del Atlántico Sur.



García, a pesar de que Felipe Hurtado interpuso acusación y por eso pende sobre él orden de captura por abigeato, interpuso denuncia contra las los productores por supuestas amenazas, lo que fue el punto de inicio para que la fuerza conjunta de miembros del Ejército y la Policía --muy beligerantes a favor de García-- llegara a causar la matancina en la finca “El Encanto”.



Referente nefasto

En la finca, según testigos, las autoridades se lucieron por su prepotencia, sin portar orden de captura, y mostrando lujo de violencia contra los civiles, lo cual dejó como víctimas mortales a José Miguel Salazar López, mandador de la finca, y a los trabajadores Santos Reyes y Marvin López. Sólo uno de los agresores, el soldado Roberto Sánchez Sandoval resultó con heridas.



“Sobre el señor García, a pesar de ser la justificación de la incursión, desconocemos si realmente es la clave de todo, pero la responsabilidad de la violencia ocurrida es del Ejército y de la Policía”, señala Carrión.



Agrega que esta tragedia es un reto para la Fiscalía y una gran lección de la cual las autoridades armadas deben aprender, que se debe traducir en el cumplimiento de su labor junto al respeto de los derechos humanos. “De no ser así será un referente nefasto para la nación”, señaló.