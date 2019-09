Policía escarba en la Cruz Roja

Los desmanes que la administración de Esperanza Bermúdez y su hijo Ricardo Morales ocasionaron en Cruz Roja Nicaragüense, aún producen efectos negativos dentro de la institución.



Ayer, durante la celebración del Día Mundial del Socorrista, Leonor Gallardo, presidenta interina de Cruz Roja Nicaragüense, dijo que han iniciado las acciones legales para esclarecer la oscura administración de su predecesora.



Una formal denuncia en la Policía Nacional sobre la pérdida de 14 mil láminas de zinc, es apenas el inicio de lo que parece ser el destape de una olla que huele muy mal.



“Detectamos la pérdida de 14 mil laminas de zinc que fueron donadas con motivo del huracán Mitch, pero no hay reportes de adonde fueron ni quién autorizó la salida. Esto ya está en manos de la Policía”, dijo Gallardo ante cientos de socorristas que celebran un aniversario más de su loable labor en momentos de desastres.



Pero eso no es todo. El desastre no termina ahí. Hacen falta documentos relacionados con dos propiedades en Jinotega, con una propiedad de una manzana de tierra en Los Brasiles, con dos propiedades en León, con 10 manzanas de tierra en Somotillo y con tres lotes de terreno en Managua.



Para Gallardo, el desorden administrativo que encontraron en Cruz Roja ha sido el principal obstáculo para que las elecciones se realicen cuanto antes. “Esa ha sido una de las razones que nos ha obstaculizado, nos tiene maniatados”, expresó.



Los presidentes de las filiales departamentales y socorristas parecían más pendientes de conocer la fecha exacta del inicio de las elecciones que de la celebración de su día.



“Nosotros somos responsables”, les respondió Gallardo. “El desorden de la institución nos dificulta darles respuesta; lo que se requiere es hacer una acusación sería, pero no vamos a lesionar a personas cuando no hay pruebas. A medida que tengamos algo sólido haremos lo que tengamos que hacer, no estamos encubriendo a nadie”, expresó.



Agregó que cuatro meses después de que el Ministerio de Gobernación intervino la institución, “no hemos logrado tener en nuestro poder toda la documentación que nos permita saber con qué bienes muebles e inmuebles cuenta la institución. Esos documentos han sido sustraídos y no han sido devueltos, aunque hemos intentado recuperarlos por todos los medios”.



La Junta Directiva provisional de Cruz Roja Nicaragüense entregará la institución a las autoridades que resulten electas dentro de nueves meses.



EL NUEVO DIARIO intentó obtener una versión de Ricardo Morales, pero no respondió a nuestras llamadas telefónicas. También intentamos obtener la versión de su mamá, Esperanza Bermúdez, pero no pudo ser localizada.