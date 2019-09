Demasiada corrupción con poca demarcación

PUERTO CABEZAS



A cinco años de haberse instalado la Comisión Nacional de Demarcación Territorial conocida por sus siglas como Conadeti, los conflictos de tierra, violencia y muerte entre hermanos en la Costa Caribe son mayores, como una señal de que no se hecho lo suficiente o no hay capacidad de hacerlo.



Informaciones recabadas por EL NUEVO DIARIO indican que en los últimos cinco años, la Conadeti ha recibido sólo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público unos 56 millones de córdobas, sin contabilizar lo que han recibido del Banco Mundial a través del Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad, que impulsa el Gobierno Central.



De un total de 23 territorios ubicados en las dos regiones autónomas que están demandando la demarcación urgente de sus tierras, las autoridades regionales sólo han logrado en cinco largos años la titulación de seis de estos territorios, con todo el dinero recibido de parte de Hacienda y el Banco Mundial.



Y la razón principal por la que Conadeti no ha podido funcionar como debería, es que los mismos presidentes de los Consejos Regionales son los que la encabezan y la dirigen de forma amañada y politizada, por lo que se ha desatado una lucha entre políticos por el control de los recursos que a esa instancia han llegado.



Una de las disputas más dañinas ocurrió en diciembre de 2006, cuando por espacio de cuatro meses estuvo paralizada la Conadeti debido a los recursos de amparo interpuestos por algunos miembros de la misma comisión de demarcación, lo que hizo que un tribunal ordenara la suspensión de las actividades. Todo por el control del dinero.



De la misma manera, otro de los recuerdos no muy agradables de la Conadeti en sus pocos años de existencia fue que en abril de 2006, el Ministerio de Hacienda solicitó al presidente del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Norte de ese entonces, Juan González Henríquez, responder por más de 2.6 millones de córdobas gastados de los fondos del presupuesto de la Comisión Nacional de Demarcación Territorial (Conadeti), los que no habían sido rendidos correctamente.





Charanga con dinero para demarcar

Lo cierto es que los funcionarios de la Conadeti, sin saber qué hacer con tanto dinero, comenzaron a duplicar los pagos de dietas, por lo que más tarde, en una auditoría practicada por Hacienda, pidieron cuentas a varios involucrados.





Conformación de la Conadeti

La creación de la Comisión Nacional de Demarcación Territorial se deriva de la Ley 445, Ley del Régimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, y fue promulgada en enero de 2003.



La Conadeti está conformada por 33 miembros, entre los que se encuentran representantes de territorios, alcaldes, instituciones del Estado que tienen que ver el tema de las tierras y los presidentes de los dos Consejos Regionales que por acuerdo se alternan la presidencia de la Conadeti cada dos años.



Los primeros tres años, el Consejo de la RAAN estuvo presidiendo la Conadeti, y en junio de 2006 pasó a la RAAS, donde fue sede por dos años bajo la actual presidenta Lourdes Aguilar.



Ahora se trata de pasar la presidencia a la RAAN, nuevamente, donde la recibirá el recién nombrado presidente del Consejo Regional Carlos Alemán, del partido Frente Sandinista.





Más despilfarro

Con el objetivo de no quedarse con el presupuesto aprobado a finales de año, de forma inconcebible los miembros de la Conadeti decidieron realizar el acto de traspaso de la presidencia en el Hotel Barceló Montelimar, costeando del mismo cuero los traslados desde el Atlántico de todos los participantes en la ceremonia que --almuerzo de por medio-- transcurrirá entre las diez de la mañana y la una de la tarde de hoy lunes.



Desde el fin de semana, los funcionarios y otros invitados viajaron desde Puerto Cabezas y Bluefields para hospedarse en las habitaciones con precios dolarizados y servicios de restaurantes que serán pagados con el dinero que debían de utilizar para avanzar en la demarcación de las tierras indígenas.