Homónimo afecta a productor leonés

LEÓN



El productor Luis Cortés Romero, habitante de la comunidad “Clarisa Cárdenas”, en el sector de Sutiaba, León, manifiesta que debido a publicaciones realizadas en distintos medios de comunicación sobre la puesta en venta de una propiedad en la reserva natural, isla Juan Venado, en Las Peñitas, muchas personas lo han señalado e involucrado en tal transacción, únicamente por tener el mismo nombre y apellido que el ciudadano que ofrece las tierras por internet.



Desde hace varios meses, la empresa Inmobiliaria Mónica, Inmonica está ofreciendo a través de internet 400 manzanas de la finca San Silvestre en el sector de la isla, situación que ha sido criticada por distintas autoridades locales.



De acuerdo con Luis Cortés Romero, los medios de comunicación, Marena y personas particulares están asociando mi persona con la supuesta venta de la propiedad. Quizá sea una persona con mi mismo nombre, pero solicito a las autoridades que investiguen quiénes son las personas que en realidad están detrás de dicha venta de propiedad, y que eviten asociarme con ese tipo de asuntos que están empañando mi reputación, refirió.



“Soy Luis Cortés Romero, cédula 281-220362-0005X, y estoy asociado con uno de mis hermanos en negocios de producción agrícola y ganadera en la finca La Majada y “Clarisa Cárdenas”, pero no tengo que ver nada con propiedades que se encuentren ubicadas dentro de la isla o que sean colindantes”, aseveró, tras señalar que sería bueno que se aclare esta situación, porque es sospechoso que ninguna persona de la empresa Inmonica ha dado la cara.



También destacó que si es necesario pagar para que se investigue a fondo esta situación está dispuesto a hacerlo, pues “me siento mal porque la gente me pregunta si tengo que ver con ese asunto. Estoy a la disposición de las autoridades para que me ayuden a aclarar este problema que me afecta personalmente”, expresó.