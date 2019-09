Candidatos contra minería venenosa

SAN CARLOS / RÍO SAN JUAN



Candidatos de diferentes partidos políticos que aspiran a la silla edilicia en el municipio de El Castillo, que bordea el río San Juan y el más cercano al área de Crucitas, se comprometieron a sellar el ¡No rotundo a la minería! que han suscrito los alcaldes antecesores, y a sumarse a la acciones que desde el gobierno central, los locales y organizaciones, se promuevan para frenar el proyecto minero de Crucitas, en Cutris, Costa Rica por los graves daños que ocasionaría al nicaragüense río San Juan.



Ernesto José Macanche Sánchez, candidato por el Partido Resistencia Nicaragüense, y quien era vicealcalde de El Castillo, dijo que de llegar a la silla edilicia mantendría el no a la minería, porque “destruir al medio ambiente es destruir a la humanidad”, apuntó, mientras recordó que ante el Concejo que él integraba se presentó una solicitud de exploración minera en el área de Las Minas, sin embargo, mantuvieron por unanimidad el rechazo.



Pero según Macanche enfrentan una ambigüedad, porque una cosa es la posición de los gobiernos municipales que en el departamento han rechazado cualquier solicitud de concesión, pero otra es la ley que dispone el gobierno central y trata de imponerle a las municipalidades, por lo que pidió a los legisladores acabar con esa ley que atenta contra el medio ambiente, los recursos naturales y la vida humana.



Enrique Peña, del FSLN, indicó que uno de sus más grandes compromisos es con el medio ambiente y con los recursos naturales, y que la minería causa contaminación y destrucción. “Eso no va con nuestros esfuerzos para desarrollar turísticamente nuestro municipio”, apuntó.



A su juicio, “Costa Rica, con quien hemos suscrito proyectos binacionales, debe cumplir y respetar los convenios porque la minería en Crucitas causaría daños al otro lado y serían graves en el río San Juan”.



Por su parte Rito Jiménez, del PLC, dijo que “si los residuos de la minería caen en el río no se sabe hasta dónde resultarán afectados los animales y los humanos”. Afirmó su rechazo a las pretensiones mineras, pero también dijo que es del criterio que se debe escuchar a los líderes de las comunidades, mientras sugirió convocarlos, así como mejorar las relaciones de las municipalidades con las instancias del gobierno central.