Techo gotea sobre anciana profesora

Radio La Nandaimeña

La profesora Ermelinda Martínez se ha visto muy afectada en estos días de lluvia, ya que el techo de su casa está muy deteriorado. Ella es una maestra que a su avanzada edad no cuenta con una jubilación ni con el apoyo de una familia, pues vive sola y trabaja para mantenerse, por lo cual, no puede hacerle frente a la reparación del techo.



La profesora Ermelinda afirma que está durmiendo en una gran humedad, y que cada día que pasa su vivienda se deteriora, sin que ella pueda remediar en algo la situación, por lo tanto, solicita a personas de buen corazón o a alguna institución del Estado que la apoyen con zinc o con lo que se pueda, para evitar mojarse y enfermar durante este invierno.



La profesora habita de la Farmacia Espíritu Santo 1 ½ c. al norte en Nandaime.