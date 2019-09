Solicitan integrarse a comisión del cardenal Obando Retirados del ex Mint se organizan y reclaman

Cinco organizaciones de retirados de distintas oficinas del extinto Ministerio del Interior, clausurado en 1990, se organizaron ayer para pedir de manera conjunta ante el gobierno del presidente Daniel Ortega, el pago de sus presataciones laborales y sociales, 18 años después del fin del armisticio de la guerra civil de los años 80.



Adolfo Castro, miembro del recién creado Consejo de Retirados del Ministerio de Interior, hoy Gobernación, anunció ayer que tras varios años de reclamar de manera dispersa sus derechos, los ex trabajadores de la antigua institución se unieron para solicitar formalmente su integración a la Comisión Nacional de Reconciliación, Verificación, Paz y Justicia que preside y dirige el cardenal Miguel Obando y Bravo.



Diversos grupos de desmovilizados de la guerra civil que desangró a Nicaragua de 1979 a 1990, acuden ante esta comisión oficial a solicitar el cumplimiento de las promesas para el desarme.



Según Castro, las cinco organizaciones de retirados del Ministerio del Interior, aglutinan a unos seis mil ex trabajadores del Estado que prestaron servicios como combatientes, guardas se seguridad personal de altos funcionarios y cargos militares propios de la situación de guerra.



“Cuando firmamos los acuerdos de paz nos prometieron muchas cosas a cambio de integrarnos a la vida civil, pero no nos han cumplido, y seguimos luchando para que se nos haga justicia y confiamos en que este gobierno nos va resolver”, dijo Castro, quien señaló que todavía hay varias organizaciones más dispersas, a las que buscarán para integrarlas en un solo bloque en pro de sus reivindicaciones sociales largamente postergadas.