Percepción lapidaria de la justicia en Nicaragua

El 91 por ciento de los usuarios del sistema de justicia considera que no se imparte la justicia por igual a todos los ciudadanos, mientras el 67 por ciento señala que la justicia “se mueve” dependiendo de la posición política del solicitante.



Estas cifra son parte de la muestra Observatorio Ciudadano por el Derecho a la Justicia, impulsado por la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, para lo cual entrevistaron a 591 usuarios en 8 municipios, de los departamentos de Managua, Jinotega, Matagalpa y Estelí, durante el mes de junio.



Según el 58.31 por ciento de las valoraciones, la justicia en Nicaragua ha empeorado y para tenerla destaca el pensamiento de que es necesario tener la razón, seguido de influencias y dinero. En menor sentido es necesario pertenecer a un partido político, tener un buen abogado, caerle bien al funcionario, ser inocente y conocer sus derechos.



En el eje de la muestra en calidad y eficiencia del servicio de acceso de la justicia, los usuarios lo valoran entre regular --34.62 por ciento-- y malo --30.18 por ciento--. Tan sólo el 20.41 por ciento lo denomina bueno.



Así mismo el 59 por ciento de los usuarios consideran que no se les está haciendo justicia, esto en contraposición de sólo el 38 por ciento quienes se sienten satisfechos en su caso. Sobre los procedimientos investigativos puntea que son tardados --28.81--, seguido de lentos --25.76--, y en tercer lugar la percepción es que son normales.



La licenciada Elizabeth Arguello, coordinadora del proyecto justicia, de la CPDH, indica que esto tiene que ver con el nuevo modelo de atención judicial, el cual a generados una serie de inconvenientes, entre estos la retardación de justicia.



También valoraron que los principales problemas del sistema de justicia son en primer lugar la partidización, en segunda instancia el retardo de justicia, seguidos de la corrupción y la influencia de los partidos políticos.



Lucha por cambio real

Marcos Carmona, director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, señala que con esta muestra se expone que desgraciadamente la justicia va de mal a peor y señaló que a pesar de tener intenciones de ampliar más el estudio involucrando al Sistema Penitenciario, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, estas instituciones no llenaron las documentaciones.



Por tanto la CPDH solicita respeto al Estado de Derecho, el desarrollo de un sistema de educación y orientación socio jurídica dirigido a la población. El nombramiento de magistrados de la CSJ probos e imparciales, aprobar mayor presupuesto para la Policía Nacional, Sistema Penitenciario y CSJ. Además nombrar magistrados del Tribunal de Apelaciones y funcionarios del sistema de justicia siguiendo el proceso de concurso y mérito establecido en la Ley de Carrera Judicial.



Enorme retroceso

Por su parte el jurista Sergio García Quintero, dijo que el estudio es lapidario, pero el Estado no quiere ver la magnitud del problema ni darse cuenta del enorme retroceso que hemos tenido como país. “Ninguna cosa afecta más la democracia y la paz que los atentados que se comenten contra la justicia”.



Quintero criticó que la población ya no cree en la justicia por la política de corrupción concertada, con un gobierno que “en cierto modo” está patrocinando la corrupción y el Poder Judicial es el blanco adecuado, con magistrados que prácticamente trafican con la justicia y quienes, por tener protegidos, apañan a jueces que cometen delitos en el ejercicio de sus funciones.



“Hoy se eligieron en ‘motete’ ocho magistrados… cuatro tuyos y cuatro míos –repartidos entre los partidos más fuertes— sin importarles en lo más mínimo sus capacidades profesiones y la ética en el ejercicio de la profesión”, expresó Quintero agregando que prevalece el pensar de magistrados para quienes la gratuidad de la justicia es un vano sueño porque quien va los tribunales con las bolsas vacías va a nada.