Electos por motetes y un doble festín

Novel diputada se encargó, con una parodia del Che Guevara, de aclarar el papel de incondicionales políticos de los magistrados electos. “Votamos por ellos porque no han sido traidores ni desertores”, expresó la legisladora. Heridas al somocismo no se cierran y los PLC no secundaron a ex jueza de los Tribunales Especiales, aunque el pacto los obliga a votar por ella

La elección de ocho magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, en dos motetes, se dio en un ambiente ofensivo y de contubernio entre el PLC y el FSLN, lo que tuvo como punto de partida la presentación de la terna de ocho magistrados a elegir y reelegir, por parte de los diputados Edwin Castro y Maximino Rodríguez, de forma conjunta, en representación de las dos bancadas mayoritarias.



Una de las declaraciones más sorprendentes en el hemiciclo, fue la de la diputada sandinista, Xochitl Ocampo, quien citando al Che Guevara, confesó que la mejor cualidad de los magistrados electos es la de gozar de una moral incuestionable, ya que no habían sido nunca “ni traidores ni desertores”, obvia referencia a que son servidores políticos fieles al FSLN y al PLC.



Nunca, estos dos partidos mayoritarios, se mostraron tan unidos en un solo puño o en un solo corazón. A pesar de eso, la magistrada de tendencia sandinista, Ligia Molina, mocionada por la legisladora Martha Marina González, no fue secundada por ningún liberal, como sí se estiló en otros casos, sino por Xochilt Ocampo, quien pronunció su ya señalada parodia a una frase del Che Guevara. Y durante la lectura de su currículo, se omitió su pertenencia a los Tribunales Populares Antisomocistas, algo que no le perdona la contraparte liberal que se rehusó a secundarla, aunque votaron por ella. Es decir, el PLC de Alemán, desde su somocismo, maneja un espacio “imperdonable” en su claudicación ante Ortega.



Celebran por separado



Después de la “victoria” en el hemiciclo legislativo, los dos grupos celebraron por separado en los restaurantes La Plancha y Los Ranchos, respectivamente. El almuerzo de los liberales adquirió tintes babilónicos, ya que a las tres de la tarde había alrededor de 33 invitados y más de 44 mil córdobas en la cuenta, según una fuente que lo denunció a END, lo que presumiblemente sería asumido por la Corte, aunque otros aseguran que cada magistrado y diputado pagó de su bolsillo, dinero que también proviene del erario de los nicaragüenses.



Al festín liberal se hizo presente el ex presidente Arnoldo Alemán, así como buena parte de los diputados de su camada. Al caer la noche el magistrado presidente Manuel Martínez aún estaba departiendo con el magistrado del Tribunal de Apelaciones Noel Rivera, la ex diputada parlacénica Martha McCoy y la ex diputada nacional, María Auxiliadora Alemán.



La celebración de los sandinistas fue más modesta, calle de por medio, en Los Ranchos. Se hicieron presentes los magistrados Rafael Solís, Francisco Rosales y la magistrada Juana Méndez, entre otros, pero no pasaron de seis personas, por lo que la cuenta fue mucho menor que la de los arnoldistas, con menor daño a las finanzas de la Corte.