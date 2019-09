Acribillan a cuatro en barrio de Managua

Al estilo de las maras o del crimen organizado, varios sujetos a bordo de dos vehículos pasaron disparando ráfagas contra un grupo de amigos que departían en una casa del barrio “René Polanco”, resultando tres muertos y un cuarto gravemente herido.



Perecieron de forma inmediata Álvaro José Collado Gutiérrez, de 25 años y César Augusto Medina Useda, de 27, mientras que su hermano Ángel de Jesús Medina Useda, de 15, está con pronósticos reservados en el Hospital “Roberto Calderón”, ya que recibió un impacto de bala en el rostro y otro en el abdomen.



Ayer por la madrugada pereció José Guillermo González Ramírez, de 21 años, siendo así tres muertos y un herido.



No son actos de pandillas



El comisionado Olivio Salguera, Segundo Jefe de la Quinta Delegación, informó que se descarta que el hecho se trate de un enfrentamiento de pandillas, y más bien lo tipifican como un asesinato múltiple cuyas causas indagan.



“Estamos investigando el carro Hyundai blanco y la motocicleta Pulsar negra en la que aparentemente se movilizaban los pistoleros, vamos por buen camino, pronto los autores serán capturados”, dijo el comisionado Salguera.



Tres tipos de armas



Asimismo declaró que entre los casquillos encontrados en la escena del crimen se pudieron apreciar al menos tres tipos de armas.



“Se trabaja con balística para determinar…son armas cortas, hasta el momento sabemos de acuerdo a los casquillos que hay una 9 milímetros”, manifestó el comisionado Salguera.



Por otro lado, dijo que se investiga si este crimen obedece a una posible pasada de cuentas, se cree que hay una aparente conexión con la muerte de “Miguelito”, ocurrida en febrero pasado, ya que hace pocos días varios implicados en el crimen salieron libres.



Aseguró que poco a poco se van descartando algunos motivos, pero todo se dará a conocer al finalizar las investigaciones.



Doña Violeta Useda Vásquez, de 49 años, madre de un fallecido y del muchacho que está grave en el centro asistencial, afirmó que sus vástagos no hacían nada indebido, sino que estaban reunidos varios amigos tomando. Sus muchachos trabajaban en el Mercado “Roberto Huembes” como lava carros.



“Quiero que se haga justicia, aquí no hay pandillas, todos se reúnen a beber y a pasar un rato alegre sin molestar a nadie, no era para que me les dispararan”, dijo entre sollozos la angustiada madre.



De la fiesta a la muerte…



Berta Lina Gutiérrez, tía de Álvaro José, aseguró que por la tarde la familia disfrutó de una alegre fiesta y su sobrino sólo salió a la cuadra a que lo mataran.



“Él estaba con su familia, se fue un rato y el susto cuando escuché los disparos, miré pasar la moto y el carro blanco con rines de lujo, vidrios oscuros, pero jamás imaginé que eran los que dispararon contra los muchachos…mi sobrino tardó como 15 minutos agonizando, se ahogó en su sangre”, relató doña Berta Gutiérrez.



Álvaro José deja en la orfandad a dos niños de tres y ocho meses. Su vela y su entierro serán en Granada, donde habitaba con su padre antes de casarse y trasladarse a vivir en el barrio “René Polanco”.



“Mi hermana Ivania Gutiérrez lamentó no poder estar en los últimos momentos con su hijo, está trabajando en Panamá, no se imagina cómo me las ingenié para decirle que su muchacho estaba muerto”, finalizó doña Berta Gutiérrez.



Los hechos se registraron del Centro de Salud “Carlos Rugama”, media cuadra al oeste, tres cuadras al norte.



Los cuerpos de los tres fallecidos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal.