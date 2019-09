Al juez quienes le hicieron creer que tenía Sida

Un año y dos meses después que EL NUEVO DIARIO publicara la historia de María Josefa Rivera Castro, la mujer originaria de Jinotega que vivió siete años de su vida creyendo que padecía de SIDA, el Ministerio Público presentará por fin la acusación en contra de tres personas por el delito de lesiones psicológicas graves.



El Ministerio Público acusará a la psicóloga Martha Zúniga Trujillo, a la doctora Amelia Membreño y la enfermera Meyling Castro Ubeda, quienes trabajaron en el Hospital Vitoria Motta de Jinotega y trataron a Rivera Castro, quien llegó en el año 2001 a ese centro asistencial para dar a luz a su último hijo.



Rivera Castro contó a EL NUEVO DIARIO el drama que vivió durante siete años, tiempo en que creyó padecer de SIDA luego que personal del Hospital de la ciudad de Jinotega la discriminó, la aisló y le hicieron creer que tenía ese mal.



“Espero por fin que se haga justicia en mi caso”, afirmó Rivera Castro, quien ayer se presentó al Ministerio Público donde sería recibida por el fiscal general Julio Centeno Gómez, quien finalmente no la atendió.



La joven Rivera Castro pretendía solicitar al Fiscal General el cambio de la fiscal que actualmente lleva su caso, por la auxiliar Ligia Esthela Leal, porque según ella, esta última tiene mayor conocimiento sobre su caso en tanto fue la que inició las indagaciones en el año 2006.



Prueba principal

La fiscal que presentará la acusación tiene como principal prueba en contra de las psicólogas médicas y enfermeras el dictamen del Instituto de Medicina Legal, cuyos especialistas dictaminaron que la paciente sufrió un “daño psíquico gravísimo” y recomienda una “intervención psicoterapéutica inmediata con especialistas”.



Rivera Castro en un momento angustiante de su vida, después de sufrir la discriminación y al maltrato no sólo del personal médico sino de la población de Jinotega que le negó hasta un vaso con agua, decidió acudir con una psicóloga para que le ayudara a enfrentar “los últimos momentos de su vida”, pero ésta le recomendó que se hiciera nuevamente los exámenes para detectar el SIDA los que resultaron negativo.



Dictamen legal

El dictamen legal establece que la paciente sufre llanto, tristeza, episodios depresivos, ansiedad, alteración en la ingesta de alimentos, miedo intenso respecto a su salud, conducta evitativa, aislamiento social y familiar, desesperanza, pérdida del cabello y pensamientos recurrentes de muerte entre otros síntomas.



Consideró que su caso es sumamente difícil y aunque mostró esperanzas en la justicia nicaragüense no deja de tener sus dudas por la capacidad económica que tienen las personas que serán acusadas.



Tal es el poder que tienen que a la psicóloga Martha Zúniga Trujillo no hubo nada que la obligara a realizar una prueba caligráfica para confirmar o no si los documentos que se tienen como pruebas fueron elaborados por ella, cuando la atendió en el año 2001, aseguró,

“La psicóloga desatendió una orden judicial que la obligaba hacerse la prueba y no la hizo a pesar de la decisión de un juez”, afirmó Rivera, para quien lo más importante es que haya justicia y reparen los daños que le causaron.