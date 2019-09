Toma tierras libres

El Procurador General de la República, Hernán Estrada afirmó que el veredicto de no culpabilidad contra siete personas acusadas de ser toma tierras, no mermará la voluntad para continuar adelante en la lucha contra las personas que han agravado el problema de la propiedad.



Para la Procuraduría son más importantes los aspectos dogmáticos que los sentimentales, porque ahí (el jurado) hubo un cuadro dramático con una sentencia lamentable, porque los jurados y el poder judicial se escapan de la voluntad de la Procuraduría, dijo Estrada.



El Fiscal de la Propiedad, Manuel Jácamo, criticó duramente el veredicto del tribunal de jurado que declaró no culpabilidad y no descartó la sospecha de que los acusados y sus familiares hayan contaminado el jurado, aunque hasta ahora no tienen prueba de ello.



Aclaró que el veredicto de no culpabilidad no significa que los acusados sean dueños de la propiedad, pues los legítimos propietarios tienen sus escrituras debidamente inscritas y pueden tomar otro tipo de acciones.



El fiscal considera necesario que con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, los delitos de este tipo salgan del conocimiento de los jurados que muchas veces no llegan a entender la complejidad de acciones delictivas.



Los acusados

La Fiscalía acusó como cabecilla de un grupo de toma tierras a Estelvina Duarte, Inés Antonia Olivas Siles, Yolanda del Socorro Bello, Martha Lorena Duarte Rivera, Jerónimo Vallecillo Castillo, Juan Alberto Caballero, Rodolfo del Carmen Duarte Rivera, José María Huete Gutiérrez, Manuel Antonio Cerpa Centeno y Melvin Castro.



El juicio tiene sus antecedentes en una primera acusación interpuesta por la Fiscalía por usurpación de dominio privado y asociación ilícita para delinquir, al haber penetrado y asentado de forma ilegítima en la propiedad denominada Santa Elena, ubicada en el kilómetro 13 ½ de la Carretera Norte.



Posteriormente, la Fiscalía amplió dicha acusación por estelionato, robo con fuerza, daño, usurpación de dominio privado, tala, corte, transporte y comercialización ilegal de madera, tala en vertientes y pendientes y notificación y construcción.



El juez Séptimo Penal de Juicio, Octavio Rothschuh, puso en libertad hasta este lunes a los acusados, pese a que el juicio concluyó cerca de la media noche del viernes.



“No me convencieron”



El abogado Juan Miranda, quien formó parte del equipo de defensores de los acusados, explicó este lunes que ni el Ministerio Público ni la PGR pudieron demostrar que las supuestas víctimas en realidad son dueños de Santa Elena.



“Lo que pasa es que a ellos les dieron una parte de la Finca Santa Elena, pero no tenían ningún documento que demostrase que el remanente también se los adjudicaron, como tampoco pudieron probar que mis defendidas que son cuatro mujeres, despalaron”, apuntó Miranda ayer.



El juicio arrancó la semana antepasada, pero tuvo que recomenzar de cero la semana pasada, porque al doctor Juan Miranda y a la Defensora Pública Xochilt Gutiérrez se les declaró abandonada la defensa.



Tras el incidente, la Fiscalía abrió una investigación sobre los dos juristas por haber abandonado la defensa en medio del juicio que se les seguía a los acusados.



Miranda explicó que si él se negó a continuar el juicio, fue porque unilateralmente el juez Víctor Molina, quien estaba conociendo la causa al principio, decidió interrumpir el cómputo del término para uno de los procesados, y como la prueba de descargo era común, no podía permitir que se afectaran los intereses de sus clientes, por lo que considera que no hay nada que investigar.