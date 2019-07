Siamesas nicas separadas con éxito en EU

12 Noviembre 2007 |

4:05 p.m. |

Corresponsal Costa Rica / END

Exitosa resultó la cirugía de separación practicada este lunes a las siamesas Yurelia y Fiorella Rocha Arias. Aunque se había mencionado que la intervención quirúrgica duraría unas doce horas, el equipo médico del Hospital Infantil Lucile Packard, en Palo Alto California, logró hacerla en unas cuatro horas.



Al conocer la buena noticia, los padres, María Elizabeth Arias y José Luis Rocha, dieron gracias a Dios por el resultado y por las oraciones del pueblo costarricense y nicaragüense.



La operación se inició a las 8:30 de la mañana (hora de Estados Unidos) y finalizó a eso de las 12:30 del mediodía. “Es un sueño hecho realidad. Siempre confié a Dios las manos de los médicos”, dijo llorando María, mientras sus niñas estaban recuperándose en cuidados intensivos del centro médico.



El médico costarricense Carlos Esquivel, quien participó en la cirugía, declaró al finalizar que habían sobrevivido, que fue un éxito, y que los médicos estaban satisfechos.



Añadió que él y otros cinco galenos estuvieron en el proceso de separación del hígado y del corazón, y, posteriormente, en la reconstrucción y sutura de la caja torácica.



Alta en semana y media



“Separamos el hígado y después el corazón. Con el corazón no tuvimos inconvenientes como se pensaba, fue más fácil de lo que creíamos. No hubo problemas quirúrgicos y esperamos que se recuperen para darles de alta en una semana y media”, indicó el médico.



Sostuvo que la operación resultó más sencilla de lo que se esperaba, y que Yurelia será sometida a otra cirugía en los próximos días para corregirle malformaciones congénitas cardíacas.



“Todo salió muy bien. Las gemelas no nos dieron ningún tipo de problemas durante la cirugía. Las dos están en cuidados intensivos en condición muy estable”, explicó Esquivel al rotativo Al Día.



Sobre la posibilidad de que puedan surgir inconvenientes en su recuperación, adujo que sólo se complicarían si se presentan arritmias o sangrados, por ello están en supervisión constante.



Agregó que las niñas están muy estables, que estarán con respiración artificial unos dos días, y que el período post operatorio será como el de cualquier cirugía de estos casos.