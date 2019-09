Baja deshonrosa por maltrato a violador

Hasta ayer se desempeñó en el Área de Control de Detenidos de la sexta delegación de Policía. Ahí donde los violadores, ladrones y toda la delincuencia que opera en el Distrito VI de Managua, llegan a parar cuando son pillados por la Policía Nacional.



Lidiar con la delincuencia era el pan nuestro de cada día para la sub oficial Marina de Jesús Lanzas, al menos hasta ayer a las nueve y 30 de la mañana, cuando recibió la notificación de baja deshonrosa firmada por el inspector Juan Báez Galeano, inspector General de la Policía Nacional.



La sub oficial está indignada. No es para menos. Durante 10 años lidió con lo peor de este Distrito, y por la queja de alguien que hace dos meses fue detenido por el delito de violación e interpuso luego una queja en derechos humanos, le dieron la baja sin siquiera consultar su versión de los hechos.



La sub oficial Lanzas apenas pudo trabajar ayer. Después de recibir la notificación andaba abatida. “Le creen más a la delincuencia, hay delincuentes que me han querido golpear en la cara, aquí no están para ayudarlo a uno”, agregó.



Es tal la dureza de los altos mandos de la Policía Nacional en este caso, que desconocen que el presunto violador, una vez que fue condenado, envió una carta escrita con su puño y letra pidiendo disculpas a la sub oficial por su errado proceder y por si, como en efecto sucedió, su proceder le causó algún daño.



“No tomaron en cuenta nada, parece que a ellos les sale mejor que lo corran a uno, le pido a la primera comisionada Aminta Granera que analice la denuncia, somos seres humanos y hay una familia que depende de mí”, agregó.