La Chureca fue declarada área de utilidad pública

El Concejo Municipal de Managua declaró ayer de utilidad pública las tierras en la que está ubicado el basurero municipal de La Chureca y estableció un plazo de dos meses para ver si se llega a un arreglo de indemnización con la familia Martínez, propietaria del lugar.



En caso de no haber otra salida, el caso pasaría a un juicio civil, según el máximo órgano de la alcaldía.



De acuerdo al dictamen elaborado por una comisión interna del gobierno municipal, la declaratoria de utilidad pública ya se había hecho en los años 90, cuando era alcalde el ingeniero Roberto Cedeño, pero no se siguió todo el procedimiento legal, por lo que fue retomado por el actual Concejo Municipal a través de su comisión de asuntos sociales.



La comisión municipal ratificó la resolución sobre La Chureca, un lugar de 90 hectáreas, y el plenario lo aprobó por unanimidad. “Lo que me motiva acelerar este proceso es el dinero español que viene a solucionar el problema de La Chureca, y el cierre de ese vertedero es quizás la obra más importante de los últimos cuarenta años en Managua. Esto implica el reordenamiento, el saneamiento de una parte del lago y nos va obligar a reordenar el sistema de la basura”, dijo el edil.



Estimó que todo el proceso podría ejecutarse en cuatro años o más, “pero el gobierno donante pide que el sitio donde se va a trabajar esté en poder del Estado, y por eso es el apuro, que legalicemos esto, porque si no se perderían 45 millones de dólares”, destinados a la transformación del vertedero que incluirá la construcción de viviendas para las familias que viven dentro de La Chureca.



Aclaró que el pago de la indemnización a los familiares dueños de las tierras se consignará en el presupuesto del próximo gobierno municipal que los capitalinos elegirán en noviembre próximo.



Explicó que se ha llegado a un buen ambiente de discusión con los familiares propietarios de las tierras de La Chureca. La administración actual no tiene capacidad de pagar la indemnización.