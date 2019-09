Capital por colapsar con lluvias más fuertes

Managua, la misma que fue azotada por dos grandes terremotos en el siglo XX, es una capital que podría colapsar, aseguró el alcalde Dionisio Marenco, muy preocupado por su frágil infraestructura que no se corresponde con una ciudad moderna.



El edil capitalino observó, por ejemplo, que en las calles y en los puentes se utilizan tubos de pvc y que por supuesto, no son materiales resistentes para ser ocupados en obras públicas. El año anterior ya el munícipe miraba que los cauces son de un pueblón antes que de una gran ciudad.



Un caso muy peligroso es el del puente ubicado por el 7 Sur, casi frente a la Iglesia Episcopal Anglicana. Toda esta estructura está severamente fallada, lo cual se puede ver a simple vista porque las grietas corren paralelas a la carretera.



El puente podría venirse abajo porque además, por ahí hay un flujo vehicular muy intenso, toda vez que rastras, camiones y hasta furgones procedentes de otros países, circulan en ese tramo de la Carretera Panamericana.



En vista de esta situación a la que está expuesta la capital, el Concejo Municipal de Managua modificó el presupuesto para incrementar los gastos en más de 100 millones de córdobas, cantidad que el edil había solicitado para hacerle frente a situaciones de emergencias como las que se presentaron al inicio de la estación lluviosa.



Marenco dijo que lo único que se hizo fue trasladar fondos a emergencia en caso de que en los meses venideros haya muchos daños debido a las lluvias. El alcalde insistió que la infraestructura corre el peligro de colapsar si se recrudece el invierno.



Daños en cuenca sur

No fue la primera vez que el titular de la alcaldía advierte sobre los graves peligros que acechan a Managua. Precisamente esa preocupación empujó al alcalde a decretar una moratoria a las urbanizadoras que han “tapizado” la cuenca sur, una de las razones por las cuales, las corrientes de agua alcanzan gran velocidad hasta dejar anegada la ciudad.



Pero además, el edil advirtió hace menos de un año que es posible el colapso del Aeropuerto Internacional “Augusto C. Sandino” precisamente por inundaciones.



Marenco ha insistido sobre el peligro de que las lluvias sean intensas. Además de la deforestación sin control de la cuenca sur, la capital cuenta con un sistema de drenaje muy deficiente, lo que se suma a lo que él mismo denomina “la caducidad de los cauces”.



Todo esto, en su mente de ingeniero, pinta un cuadro no muy agradable: que se podría producir un aluvión que arrasaría Managua o provocaría inundaciones que colapsarían el aeropuerto internacional de la capital.



Lo que aprueba el consejo

El 14 de abril pasado el Concejo Municipal aprobó la primera modificación presupuestaria incrementando la cifra de 27 millones 132 mil para alcanzar un monto de un mil 113 millones 482 con cuatro córdobas.



El 17 de julio pasado el alcalde Marenco presentó al Concejo la segunda modificación del presupuesto municipal de ingresos y egresos por un monto de un mil 136 millones 763 mil 749 córdobas, por lo que la comisión de finanzas del Concejo aprobó la solicitud. Según la ley del régimen presupuestario municipal el Concejo solamente dispone de seis meses del presente año para consignarle modificaciones al presupuesto municipal.



Dice el dictamen que con la modificación aprobada por los concejales, los impuestos municipales quedarían con las siguientes cifras, propuesta de ingresos ordinario: impuesto sobre ventas 715 mil millones 429 mil 922 córdobas; matrículas y licencias 169 millones 750 mil 731 córdobas; impuestos sobre bienes inmuebles 114 mil 426 mil 184 córdobas; impuesto sobre rodamiento 10 millones 810 mil córdobas; servicio de recolección de basura 33 millones 131 mil 505.



Tasas por servicios 9 millones 615 mil 328 córdobas; renta 7 millones 810 mil 759 córdobas; impuestos varios 28 millones 470 mil 204 córdobas; administración del cementerio 24 millones 513 mil córdobas; ingresos por multas 8 millones 646 mil 924 córdobas.



También al Benemérito

Incluye la reforma presupuestaria una partida de dinero para el benemérito Cuerpo de Bomberos de Managua, así como 10 millones de córdobas destinados a la limpieza pública mediante jornadas coordinadas con el MINSA.



Previo a la aprobación de la reforma, el edil capitalino Dionisio Marenco dijo que lo que se pretende con esta última reforma del año es dejar a la Alcaldía con una libertad para hacerle frente a las emergencias que podrían colapsar la infraestructura de la capital.