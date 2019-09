100 fincas en el aire y fe en PGR aún no aterriza

Desmovilizados de la ex Resistencia Nicaragüense y del Ejército de Nicaragua mantienen sus reservas sobre los esfuerzos que las autoridades gubernamentales hacen para resolver los conflictos de propiedad en el municipio de El Rama.



11 propiedades han recibido su certificación de cumplimiento, documento que para la Procuraduría General de la República, es un requisito para que los demandantes de tierra y que están en posesión de la finca den el paso hacia la titulación definitiva.



“En unos 15 días estaremos entregando los certificados de cumplimiento de 25 fincas”, aseguró el doctor Denis Báez, delegado departamental de la Procuraduría General de la República en el municipio de El Rama. Ahí unas 100 fincas están en disputa entre desmovilizados de la ex Resistencia Nicaragüense y sus antiguos dueños, o supuestos dueños, que aparecieron en último momento con títulos falsos.



Sospechas de ex Resistencia

Para Báez, los certificados de cumplimiento son una garantía para que “las personas que están en la posesión de las fincas no sean desalojados ni por las autoridades policiales ni ninguna otra autoridad”. Sin embargo, para Clover Regino Rivas Sequeira, quien encabeza a una veintena de desmovilizados de la ex Resistencia que demandan la finca El Castillo en la comarca El Toro de El Rama, las revisiones que realiza la Procuraduría lo que buscan es desconocer los certificados de adjudicación que entregaron los gobiernos anteriores.



Rivas Sequeira aseguró que la finca que están reclamando le fue adjudicada por el gobierno y ratificada por las autoridades de la Intendencia de la Propiedad del gobierno anterior y del gobierno actual.



El problema para Rivas Sequeira es que a pesar de los documentos de adjudicación, la finca fue ocupada por un hombre que dijo tener cartas del Banco Central de Nicaragua que hacen constar que le vendían la finca; “llegó se instaló en la propiedad, nos desalojó a los legítimos dueños y nadie lo ha podido sacar”.



Recientemente, tanto la Intendente de la Propiedad doctora Yara Pérez como el Procurador General de la República Hernán Estrada, afirmaron en El Rama, en una reunión con demandantes de tierra, que los que están en la posesión de la propiedad “no podrán ser desalojados por autoridad policial ni otra autoridad”.



Para Clover Rivas, eso trae muchas dudas en tanto ellos a pesar de tener documentos de adjudicación de la finca El Castillo, no están en la posesión porque fueron desalojados a la fuerza por quienes ahora dicen ser los verdaderos dueños.



“Cuando me dan está asignación ya nos habían entregado la tierra, pero luego nos invadieron a la fuerza y desalojaron, pero el director de titulación ratificó la asignación a favor nuestro y dicen que está en proceso de titulación” señaló Rivas Sequeira.



“Quien tiene la posesión es a quien se le dará el título, hay productores que las perdieron de forma amañada. Estos casos los estamos revisando, muchas veces dicen que el productor la perdió pero tal vez no es así”, afirmó la Intendente de la Propiedad durante su encuentro con los productores y demandantes de tierra de El Rama.



El sacerdote Carlos Zúniga, quien encabeza la Comisión de Reconciliación y Paz del Gobierno, afirmó que en la zona hay al menos 100 propiedades en litigio, mientras tanto, el delegado de la Procuraduría en el municipio, afirmó que en la zona unas 66 propiedades faltan por verificar.