Ruta del espanto para llegar a EU

Antes era delincuencia, pandillas y autoridades corruptas. Ahora es todo eso, secuestro y narcotráfico. La ruta que cada año unos 110 mil hondureños se aventuran a recorrer indocumentados a través de Guatemala y México en busca del “sueño americano” en Estados Unidos, se ha convertido en un infierno mucho más candente de lo que siempre ha sido.



De hecho, la mezcla de organizaciones delictivas ha generado que en los últimos meses se intensifiquen delitos como el denominado “secuestro express” en la frontera entre México y Guatemala, que sólo se daba en las ciudades fronterizas entre México y Estados Unidos.



Lo anterior lo evidencia el testimonio de “Rafael”, un joven misionero que hace unas semanas vivió en carne propia las atrocidades del camino al apenas pisar México, a un día de haber salido de Honduras.



“Decidí contar la historia a la prensa por los trabajos que han hecho antes y para que quienes intenten viajar conozcan el peligro al que se enfrentan. Esto no puede quedar oculto, esos caminos ya no se pueden caminar porque el sueño americano te puede llevar a la muerte. Quien vaya, no puede desconocer el peligro y debe saber que puede ser del 90 por ciento que fracasa y no del 10 por ciento de los que llegan”, explica.



El relato

“El 24 de mayo salí hacia la frontera entre Guatemala y México porque sentí la necesidad de ir a predicar nuevamente a esa zona fronteriza. Salí desde la Gran Terminal de buses a eso de las 11.30 en un bus de la empresa Congolón que llegó a Aguascalientes. Pasé la frontera y tomé un bus en Esquipulas que me llevó a El Naranjo, en la zona norte de Guatemala. En mi camino iba predicando a niños, jóvenes, hombres y mujeres que van porque quieren ir a trabajar y ayudar a sus familias. En El Naranjo se empieza a sentir el temor porque mucha gente se te acerca y uno sabe que entre ellos hay pícaros. También hay señores que cruzan a los grupos de personas al otro lado. Yo iba en uno de 25 personas.



Desde ahí uno sale, a pie o en carro, a otros puntos de frontera como El Águila y es ahí donde la gente empieza a sufrir los primeros martirios porque son asaltados. Yo caminé con un grupo de hondureños, pasamos por El Celote y Las Peceras.



Como ya era de noche, la mayoría empezó a correr o a caminar apresuradamente y cuando venían carros, se escondían porque la gente hablaba de secuestradores que buscaban a los mojados. Entonces nos metíamos a la orilla de la carretera. Ellos sabían que estábamos ahí, sólo que dejaban que fuéramos hasta la verdadera trampa”.



En río revuelto...



“Llegamos a una zona donde se encontraron todos los grupos que ese día recorrieron la ruta, tanto en carro como a pie. Entonces, ves grupos de 50 a 100 personas. Cuando llegué, había como 70, entre guatemaltecos y hondureños, que eran la mayoría. En ese lugar se forma ese grupo porque hay un pueblo cerca que se llama El Barí y es por donde pasa el tren que va hacia el norte de México y que todos deben tomar para avanzar. A El Barí llegamos tarde en la noche, empezó a llover y entonces nos refugiamos en las casas abandonadas a la orilla de la línea férrea.



En ese lugar había como 200 ó 300 ilegales. Algunos habían perdido el tren porque había pasado muy rápido y otros esperaban verlo por primera vez. Prediqué y luego fui a dormir donde había unas 60 personas en una casa abandonada. Estaba cansado, había sido un día duro y tenía ampollas en los pies. Entre los demás había resfriados y se curaban con ungüentos o con los pocos medicamentos que llevaban en su equipaje formado por dos pantalones y tres camisas en un maletín.



Lo raro fue a la mañana siguiente, ya que mucha gente ya no estaba conmigo y si no había pasado tren ¿dónde estaban? Seguí predicando y aparecieron varias personas que venían conmigo desde que tomamos el mismo bus en el que salimos de Honduras. Ellos me habían preguntado si yo era ‘coyote’, y les dije que no, que era predicador. Esa mañana ellos me dijeron ‘vamos a ver qué predicas, porque si no lo haces, te vamos a golpear’. Uno está preparado para hacer su trabajo, entonces se convencieron y se fueron.



Ya en la tarde, me pareció más extraño que más gente había desaparecido, pero se notaba sólo por momentos, ya que nuevos grupos seguían llegando. Todo era extraño, veía mujeres que decían que eran de Choluteca y de Intibucá, pero su rostro y su expresión no eran los típicos de Honduras. Estaban tatuadas, tenían dinero, comían bien; pero no se movían del lugar porque decían que no tenían dinero”.



Dura realidad

“Entonces fue ahí cuando me di cuenta de que quienes manejaban todo era una banda llamada Los Zetas. Traté de buscar ayuda con la gente que vive en El Barí, pero la gente está con ellos. Alguien me dijo que fuera a una casa del lugar, que ahí me iban a ayudar, pero al entrar encontré que había como otras 120 personas adentro. Estaban secuestradas. Yo ya estaba dentro y no podía salir. Me dijeron que pasara y no me golpearon porque sabían quién era yo y qué era lo que hacía.



En la casa, la gente está agachada, los hombres están amarrados. La niñas y las mujeres no, porque a ellas las violan. Tratan a todos como animales. A una niña de 10 años que estaba llorando porque quería estar con su mamá le dijeron “perra, cállate” antes de que la violaran frente a todos. Uno empieza a ver cosas que nunca se imaginó. Uno ve el secuestro y la extorsión aquí cerca, no es necesario llegar hasta la frontera entre México y Estados Unidos. Vi a otro menor, de 16 años, ser acosado y violado. Un hombre le dijo que lo besara, que se acercara y lo besara. Como no quiso, entonces lo golpeó y luego le dijo que lo iban a matar. Lo amenazaron y lo violaron frente a todos los demás. Luego lo llevaron a un cuarto solo, pero cuando volvió venía llorando, sangrando. Los que lo vimos quedamos traumatizados”.



El secuestro “express”



“En la casa, a todos les piden el número de teléfono para llamar a los familiares en Honduras o Estados Unidos para que alguien les pague por su libertad. Si no da el número, entonces lo torturan. Uno ya no les puede mentir porque ya saben lo que ha dicho en el camino y no puede defenderse. Ellos escuchan lo que hablas desde que sales de la terminal de buses en San Pedro Sula y durante parte del camino. Entonces en El Barí ya lo saben todo de ti, si tienes familia en Estados Unidos, si te pueden enviar dinero, si uno lleva dinero, si tienes cómo comunicarte con alguien. Ellos mismos generan las conversaciones. Cuando usted les da el número, entonces ellos empiezan a llamar a la familia para que envíen entre tres mil y cinco mil dólares. No les importa si uno es el más pobre hondureño. Ellos se identifican como una compañía denominada Los Zetas y cada hora buscan pedir dinero a unas 10 personas. Ellos le dan a los familiares entre 30 y una hora para que deposite el dinero en una cuenta a nombre de una persona en México y dicen que si se pide ayuda, entonces el secuestrado va a aparecer muerto. Una madre que escucha a su hijo llorando, inmediatamente manda el dinero. Las llamadas se hacen desde teléfonos públicos y los ilegales son llevados en camionetas de lujo desde la casa hasta los aparatos. Entonces saque cuentas, es un negocio redondo muy lucrativo, las camionetas lo demuestran.



Si usted no les paga, lo matan y lo entierran. ¿Por qué cree que hay tanto desaparecido?

Esa gente no juega y lo controlan todo, incluso el tren. En la frontera sur no pasa nadie porque si pasas un lugar donde secuestran, vas a caer en el siguiente”.



La liberación

“A mí no me hicieron nada porque les seguía predicando como al principio, cuando no eran para mí secuestradores, sino viajeros. Al final me soltaron. Intenté pedir ayuda a los Grupos Beta de México -que apoyan a los indocumentados- pero me dijeron que me fuera y que no podían hacer nada y que no hablara porque me iban a matar. Mi corazón quedó allá, fue muy doloroso”.