Infernales pegaderos empobrecen Waslala

01 Julio 2008 |

8:10 a.m. |

END

MATAGALPA



Los pegaderos en la carretera a Waslala dejan grandes pérdidas a los productores, comerciantes y transportistas privados y del transporte colectivo, quienes amenazan con un paro si el gobierno no manda a reparar esta importante vía. En Waslala, solamente el acopio del señor René Castro pierde diariamente 14 mil 500 litros de leche que no pueden salir hacia Matagalpa y Managua.



Varios camiones de transporte de carga y buses del transporte colectivo, se encontraban pegados en los sectores de Mancera y el Ciprés, entre Rancho Grande y Waslala, los que a pesar de ir con las llantas encadenadas, tenían que ser halados por tractores para poder salir del lodazal.



Tanto productores como transportistas exigen al ministro del MTI Fernando Martínez, la pronta reparación de esta importante vía de comunicación por donde sale todo tipo de productos que abastecen al mercado nacional, como leche, queso, tubérculos, raíces y granos básicos.



El comerciante Melvin Weimar, perdió más de cinco mil córdobas en aceite y gaseosas enlatadas cuando se abrió la puerta trasera del camión que transportaba el producto en un pegadero, y muy afligido pidió ayuda al gobierno central. El clamor de la gente en los pegadores, es que el gobierno a través del MTI busque la manera de reparar la carretera a Waslala, ya que solo han parchado algunos lugares, pero lo más malo lo dejaron sin reparar y ahora que comenzó el invierno, ya están las consecuencias de la mala atención que el MTI le da a las carreteras, aseguraron.



Por su parte el alcalde de Waslala Luis Ramírez, señaló que han gestionado la reparación de la carretera ante el ministro del MTI, quien aprobó cuatro millones para repararla hasta Waslala, dinero que está a disposición desde marzo, pero es hasta la fecha y la empresa que ganó la licitación y que según el MTI ya recibió la plata, no ha hecho nada.