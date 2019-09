Insisten en que Cayos Perla serán rescatados

La protección y defensa de los Cayos Perla será la prioridad de la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación, Conadeti, dijo el presidente de esta organización, Carlos Alemán Cuningham, quien afirmó que apoyarán a la Procuraduría General de la República (PGR) para que se anulen los títulos de propiedad de siete cayos adquiridos por el griego-norteamericano Peter Tsokos.



“Vamos a apoyar la comunidad, ellos son los dueños y estas tierras no pueden ser vendidas, pues así lo establece la Constitución”, dijo Alemán Cuningham, al ser nombrado nuevo presidente de Conadeti por los próximos dos años.



Lourdes Aguilar Gibbs, presidenta del Consejo Regional del Caribe Sur, expresó que la investigación que realiza el procurador Hernán Estrada todavía está en proceso de recopilación de datos, pero una vez terminada se entregarán los títulos de propiedad al verdadero dueño, que es el pueblo caribeño.



“Cuando el procurador Estrada presente una investigación más completa, vamos a una etapa de conciliación con el Estado de Nicaragua. Hay una fuerte demanda de la comunidad de la Cuenca de Laguna de Perlas, para saber cuándo se va a dar una respuesta clara”, dijo la ex presidenta de Conadeti.



En cuanto a las acusaciones en contra del diputado Francisco Sacasa Urcuyo, por campesinos de Caño Negro, Kukra River y Mahagany, Aguilar expresó que también está siendo investigado por una comisión del Consejo Regional, y una vez con toda la información completa se ventilará en el área jurídica.



“Se tiene más del 70% de avance en las doce comunidades de Laguna de Perlas y lo que falta es resolver el conflicto entre los indígenas y los mestizos. En este particular, en el mes de agosto ya podrán redactar títulos de propiedad”, precisó.