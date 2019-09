Obama sabe de calidad de comida nicaragüense

El alcalde Dionisio Marenco confirmó ayer que se convirtió en el primer nicaragüense que por una hora conversó en Miami, Florida con el candidato presidencial demócrata de Estados Unidos, el senador Barack Obama.



Dijo que ese encuentro se produjo al término de la realización de un Foro de las Américas con alcaldes latinoamericanos así como de Canadá y Estados Unidos, después de lo cual inició la Conferencia Nacional de Alcaldes de EU, así como AMUNIC en Nicaragua.



Antes de abrir ese encuentro, el senador Obama se reunió privadamente con tres alcaldes norteamericanos, uno de Canadá y seis de Latinoamérica, entre los cuales figuraba Marenco.



“Fue una conversación importante y personalmente el senador Obama me causó una gran impresión, pues lo percibí como un tipo muy inteligente y bien informado sobre lo que está pasando y sobre la política norteamericana hacia América Latina, me parece que sus enfoques son positivos”, opinó Marenco.



Agregó que también habló de retirar las tropas norteamericanas de Irak, “lo que me parece positivo porque va a liberar fondos para otros propósitos civiles, pero lo que más impresionó es la forma en que se dirigió a los alcaldes norteamericanos para proponerles ayuda federal a través de un Banco de Fomento y hacerle frente a necesidades urgentes”.



En esos días había grandes inundaciones, en el centro de los EE.UU. se habían desbordado muchos ríos y así Obama se iba dirigiendo a cada alcalde para ofrecer su ayuda futura, al tiempo que criticó al candidato republicano John McCain por no haber apoyado los proyectos de presupuestos que ayudaban a corregir las defensas de los diques en Estados Unidos.



Cuando los periodistas le preguntaron sobre detalles de la plática entre Obama y Nicho, el jefe del gobierno municipal dijo que el aspirante presidencial le dijo que quiere venir a comer a Nicaragua, porque le han dicho que “aquí hay comida muy rica y que aunque él es flaco le gustaría comer comida nicaragüense”.



“Fue una reunión de orden social –con el aspirante presidencial demócrata- pero fue muy importante que te hayan permitido tener un encuentro privado y donde habían mil personas que solo entraron 10, considero que fue un gesto muy importante de su parte y me parece que es un buen reconocimiento para Nicaragua”, dijo Nicho.