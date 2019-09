Fiscalía acusará a Montealegre por corrupción

La Fiscalía anunció que el miércoles acusará ante los tribunales de justicia a uno de los líderes de la oposición y candidato a alcalde de Managua, Eduardo Montealegre, junto a un grupo de ex funcionarios señalados de participar en un presunto fraude financiero en perjuicio del Estado.



"Nosotros vamos a presentar cargos por delitos contra la economía, por el delito de fraude y tráfico de influencias", informó el fiscal especial Armando Juárez, que dirigió las investigaciones, durante una comparecencia en el Canal 8 de televisión de Managua.



Adelantó que "Montealegre está (entre los acusados) y que debe responder por los cargos judiciales que vamos a presentar, igual que el resto" de las personas que, ostentando cargos públicos, participaron supuestamente en ilícitos de orden financiero.



La Fiscalía pretende acusar al político que ocupó altos cargos ejecutivos en las anteriores administraciones y a un número aún no precisado de ex funcionarios, como responsables, cómplices y colaboradores de una operación financiera que habría provocado un perjuicio de 604 millones de dólares al Estado.



Según Juárez, la operación se inició con la intervención fraudulenta hace ocho años de cuatro bancos privados, la emisión supuestamente ilegal de certificados de inversión, Cenis, para solventar las quiebras y la posterior subasta de carteras morosas y bienes bancarios a precios "regalados" para favorecer a determinados grupos.



Entre los bancos intervenidos en esa época se encuentra Interbank, que según las autoridades de entonces, estaba dirigido por empresarios vinculados al sandinismo. Algunos directivos de ese bancos fueron procesados y condenados a prisión por fraude, pero luego fueron liberados.



Montealegre competirá bajo las banderas del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, por la comuna capitalina contra el candidato del gobernante Frente Sandinista, FSLN, Alexis Argüello.



En una encuesta de M&R publicada el lunes, el político opositor punteó 4,4 puntos arriba de Alexis en la intención de votos para ganar en la capital, que es gobernada desde hace ocho años por el FSLN.



A cuatro meses de las elecciones municipales



El juicio contra el candidato opositor fue anunciado cuando faltan cuatro meses para las elecciones municipales de noviembre.



Montealegre goza actualmente de inmunidad como diputado del Congreso, donde el FSLN cabildea para reunir el mínimo de 47 votos para aprobar su desafuero y someterlo a la justicia.