Cenis: Desde quiebras hasta su final político

La Fiscalía General de la República presentará hoy acusación del caso de los Certificados Negociables de Inversión, Cenis, que comenzó con la liquidación en cadena de cuatro bancos privados, el primero de los cuales fue el Banco Intercontinental (Interbank), intervenido el siete de agosto de 2000, durante el proceso de las elecciones municipales.



Le siguieren el Banco del Café, intervenido el 17 de noviembre de 2000; el Banco Mercantil (Bamer), el 3 de marzo de 2001, y el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic) el 4 de agosto de 2001.



El proceso de intervención de los cuatro bancos (2000-2001): Interbank, Bancafé, Banic y Bamer, estuvo salpicado de intereses económicos y violaciones a las leyes bancarias aprobadas en 1999, por recomendaciones del Banco Mundial (BM).



Primeras violaciones

El nombramiento de los miembros de las juntas administradoras y liquidadoras, encargadas de la liquidación de los cuatro bancos, se hizo al margen de las leyes financieras y por recomendación del ex presidente Arnoldo Alemán y el ex presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Noel Ramírez, aunque era facultad del Superintendente de Bancos, Noel Sacasa Cruz.



En medio de las fricciones con el FSLN, el Ejecutivo a través de la Procuraduría de Justicia denunció ante los tribunales a los directivos del Interbank: Enrique Deshon Duquestrada, César Augusto Riguero, Samuel Santos, Javier Bone Pantoja, Ricardo Bonilla, Edwin Zablah, María Haydée Icaza y Olga Bustamante. Al gerente general José Félix Padilla y a los funcionarios Francisco Somarriba, Manuel Cabrales, Allan Abarca, Julio César Arteaga y a los hermanos Centeno Roque.



Primeras protecciones

En el camino, la Procuraduría dejó a un lado a los accionistas. Esto sucedió mientras la misma Junta Directiva que estaba denunciada, negociaba un arreglo que culminó con la compra de los activos de parte del Banpro, propiciada por Noel Ramírez, el ocho de octubre de 2000 y avalada por la SIB.



El 20 de octubre de 2000, la jueza suplente del Juzgado Octavo de Distrito del Crimen, Regina Escobar, sobreseyó definitivamente a todos los denunciados. La sentencia es ratificada en 2006 por el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM).



El único que estuvo preso fue el ex gerente Félix Padilla. En el caso del Bancafé, la Procuraduría acusó al socio mayoritario, Francisco Mayorga, y a Omar González, quienes permanecieron en la Cárcel Modelo más de dos años y medio. Mayorga fue declarado inocente por dos jurados.



La intervención y posterior declaración de liquidación forzosa fue ejecutada por Noel Sacasa Cruz en los bancos mencionados. El Consejo Directivo del BCN y de la Superintendencia de Bancos (SIB), deciden dar garantías de Estado al BCN para cubrir la brecha entre activos y pasivos asumidos por los bancos que adquirieron los cuatro bancos liquidados.



Alemán ordena emisión de Cenis

Posteriormente, el entonces Presidente de la República, Arnoldo Alemán, emite el acuerdo presidencial 529-2000 con el que autoriza la emisión de los certificados “en aras de la consolidación de la confiabilidad del sistema financiero, el fortalecimiento de la cultura del ahorro y para garantizar a los depositantes una correcta administración de los recursos que estos manejan en los bancos, coadyuvantes de la reactivación económica del país”.



En el acuerdo instruye al Ministro de Hacienda y Crédito Público, para que emita una garantía del Estado a favor del BCN conforme lo establece su Ley Orgánica, para cubrir los montos que no logre recuperar de la asistencia financiera otorgada y de otros costos incurridos mediante la cartera cedida.



Aunque los Certificados Negociables de Inversión (Cenis) son bonos cupón cero emitidos por el BCN, con el propósito de regular la cantidad de circulante en córdobas en la economía, su naturaleza fue distorsionada al emitirlos para cubrir la supuesta brecha entre activos y pasivos que asumían los bancos adquirentes.



Los Cenis son instrumentos colocados por el emisor en el mercado primario mediante un proceso de subasta pública, previamente anunciada, donde el inversionista puede realizar sus posturas a través de una casa de bolsa autorizada. Son títulos valores denominados en córdobas indexados al dólar de los Estados Unidos de América, a través de una cláusula de Mantenimiento de Valor.



Ni la Ley Orgánica del BCN ni la ley Orgánica de la SIB establecen “medidas extremas” para cubrir quiebras bancarias, es decir, que no tienen facultades para disponer para este tipo de operación.



Los Cenis fueron emitidos a favor del Banco de la Producción (Banpro) que adquirió sin licitación el Interbank y mediante licitación el Banic, los dos bancos más grandes. Los intereses de los Cenis fueron pactados a una tasa de interés promedio del 17 por ciento.



El BCN emitió Cenis a favor del Banco Centroamericano (Bancentro) por adquirir mediante subasta el Bamer, y a favor del Banco de Finanzas (BDF) por el Banco del Café. L

La Coordinadora Civil, en su análisis jurídico, afirma que el BCN al emitir Cenis sin el respaldo necesario, aun con la garantía del Estado, constituye una enorme deuda con los tenedores de dichos títulos, lo cual aparece en el Presupuesto General de República como “Deuda interna”.



De esta forma se desnaturalizan los Cenis, que son instrumento monetario de mercado abierto para evitar fluctuaciones inmoderadas en la liquidez de la economía, en procura de la estabilidad y la regulación monetaria

El Ejecutivo incurre en imponer vía presupuesto una doble carga, pues hay que pagar a los banqueros tenedores de los Cenis, y hacer transferencias al patrimonio del BCN para salvar la brecha entre su activo y el pasivo.



Decisiones del Banco Central

Entre el siete de agosto de 2000 y diciembre de 2001, siendo miembros del Consejo Directivo del BCN: Noel Ramírez Sánchez (Presidente del BCN y socio de Banpro); Esteban Duquestrada (Ministro de Hacienda y Crédito Público); Ricardo Parrales; Gilberto Cuadra (socio de Banpro y representante del sector privado); Silvio Conrado (representante del FSLN) y Benjamín Lanzas (sector privado y familiar de la esposa del presidente Arnoldo Alemán), se toman las siguientes decisiones:

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) establece acuerdo con el BCN para que otorgue línea de crédito de asistencia financiera a fin de garantizar los depósitos del público.



El BCN emite resolución del Consejo Directivo otorgando línea de crédito a cuenta y cargo del Ejecutivo.



El BCN encuentra en la emisión de Cenis el mecanismo para cubrir la brecha negativa entre los pasivos y activos de cada banco quebrado.



La SIB, a través de las Juntas Liquidadoras transfiere los activos al BCN.



El BCN se cobra la asistencia financiera y otros costos incurridos con la cartera de cedida.



Otras decisiones

Entre 2002-2005, el Consejo Directivo del BCN lo integran: Mario Alonso Icabalceta (Presidente); Eduardo Montealegre (Ministro de Hacienda y Crédito Público y accionista de Bancentro); Gilberto Cuadra (accionista de Banpro); Ricardo Parrales, Benjamín Lanzas y Silvio Conrado, y se toman las siguientes decisiones:

El 21 de noviembre de 2002, el BCN y el MHCP firman Acuerdo Institucional donde se establece que la realización de los activos recibidos de las Juntas Liquidadoras, se efectuará conforme valores determinados por el mercado.



Entre 2002 y 2003, el BCN acepta las reclasificaciones de las carteras que los bancos adquirentes Banpro, BDF y Bancentro, le presentan.



A finales de 2002, el BCN llama a licitación para la liquidación de los activos que le fueron transferidos de las Juntas Liquidadoras.



En 2003, el BCN, mediante la empresa First Financial Network, seleccionada por licitación, realiza la liquidación de los activos transferidos.



En julio de 2003, el ex superintendente de Bancos Noel Sacasa Cruz, huye del país, cuando la Contraloría General de la República emite un informe preliminar del caso de los Cenis.



El Presidente del BCN y Eduardo Montealegre, ministro de HCP, renegocian la deuda con los banqueros: los Cenis de Banpro bajan de un promedio de 17.78 a 8.43%; los del BDF de 10.78 a 7.43 y los de Bancentro, subieron de 7.93 a 8.29%.



Los plazos originales de pago se amplían: para Banpro pasan de cuatro años a 10, los de Bancentro de tres a 10 años, y los del BDF a tres años.



El MHCP, respalda con garantía de Estado para cubrir los saldos deudores.



El MHCP gestiona la inclusión en los presupuestos de las partidas resultantes de los Cenis y del déficit patrimonial del BCN.



La venta de bienes

La firma First Financial Netword vende en 26 millones de dólares parte de los bienes de siete bancos calculados en 382.6 millones de dólares (5,739 millones de córdobas), según datos del BCN.



De eso le pagaron al First Financial Network, 1.2 millones de dólares al ser escogida para la subasta, y 1.82 millones de dólares en concepto del 7 % de éxito por la venta que representó el 8.6 por ciento del valor de los bienes en libros.



Un negocio jugoso

Lo que compraron Lo que pagaron El porcentaje Si la vendieran Lo que podrían ganar si vendieran barato…

(sólo el principal) por la cartera que pagaron al 15% al 25% al 30%

BANPRO 93,774,782.68 769,804.41 0.82% 13,296,412.99 22,673,891.26 27,362,630.39

Financo (señalada como sociedad Arce-Coen) 65,489,085.00 3,767,908.00 5.75% 6,055,454.75 12,604,363.25 15,878,817.50

Grant Thornton 27,767,638.60 280,780.72 1.01% 3,884,365.07 6,661,128.93 8,049,510.86

El 24 de agosto de 2005, la Contraloría General de la República denunció de nulidad el proceso de emisión de los Cenis, hasta por 5,912,942,000 córdobas, por carecer de base legal para emitirlos y constituir compromisos de pago del Estado.



En mayo de 2006, después de las publicaciones de EL NUEVO DIARIO inicia una investigación del caso de los Cenis.



En 2006, la Comisión Anticorrupción de la Asamblea Nacional, después de una investigación, determina irregularidades de parte de los ex presidentes del BCN, Noel Ramírez y Mario Alonso. El ex ministro de HCP, Eduardo Montealegre y los miembros de las Juntas Liquidadoras de los cuatro bancos, y piden a la Fiscalía que lo investigue.



Conflicto de Intereses

Al margen de la ley, Ramírez (cuya esposa es accionista del Banpro) decidió que los bancos adquirentes de los bancos intervenidos reclasificaran las carteras, aunque era una facultad de la SIB.



Ramírez junto al representante del sector privado ante el BCN, Gilberto Cuadra, también accionista de Banpro, decidió emitir Cenis para respaldar la brecha entre activos y pasivos resultantes de la reclasificación de la cartera por parte de los bancos adquirentes.



Al ex ministro de Hacienda y Crédito Público (2001 -2003), Eduardo Montealegre, le atribuyen que se mantuvo como accionista del Bancentro al recibir utilidades, y que por tanto se benefició en la compra de bienes que este banco realizó.