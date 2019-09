¡Cuidado! Podemos ser destino de abusadores

El turismo sexual ha sido todo el tiempo un secreto a voces, reconoce la catedrática peruana María Teresa Murillo de Betalleluz, quien durante diez años ha trabajado en pro de la erradicación del turismo sexual en América Latina.



“Es imposible que no nos demos cuenta qué hacen niñas y adolescentes en sitios de afluencia de turistas a altas horas de la noche. Lo que siempre ha pasado es que nos hacemos de la vista gorda cuando lo primero es prevenir esta situación”, expresó.



La catedrática, que se encuentra en Nicaragua para participar en el XIV Seminario centroamericano de turismo, hotelería y gastronomía, organizado por la Universidad de Ciencias Comerciales, comentó a EL NUEVO DIARIO que si bien aún no hay países de la región “rankeando” en internet como destinos para abusadores, no podemos dormirnos.



“El mercado meta de los países de la región son países ricos de Europa, pero la parte negativa de este turismo es que muchos hombres y mujeres que son personas de conducta intachable en sus sitios de origen se convierten en abusadores ocasionales en nuestros países sino encuentran leyes que castiguen las prácticas sexuales con menores de edad”, afirmo la catedrática.



Marcando pauta

También la especialista comentó que los países con mayor afluencia de turistas son los que han marcado la pauta para concienciar sobre los abusos, comercio y explotación sexual, como por ejemplo Costa Rica, que en 1998 fue pionera con la firma de códigos de conducta para hoteles, restaurantes y hostales a fin de no continuar punteando como destino de turismo sexual.



“En Nicaragua ya han sido firmados estos códigos de conducta que no son impuestos, sino que son compromisos asumidos por los empresarios turísticos para cuidar el bien más preciado del país: los niños y niñas”, dijo la especialista.



La catedrática expresó, para concluir, que el trabajo de concienciación con estudiantes de hotelería ha sido gratificante, pues los relevos han asumido una posición responsable ante esta situación, sin embargo, aún falta que las autoridades de todos los países asuman roles más beligerantes en educación, salud e incidencia para evitar el comercio sexual infantil clasificado como una de las peores formas de trabajo infantil que existen.



Algunas recomendaciones

Como parte de su trabajo en conjunto con Unicef y la Organización Mundial del Turismo desde la Asociación de Ejecutivas de Empresas Turísticas (Afeet-Perú), la catedrática está convencida de que la prevención es la mejor arma que poseen los países e hizo las siguientes recomendaciones:

Trabajar de forma aunada ONG, empresarios, Estado y universidades, para que se incida en todos los actores del turismo para evitar que sirvan de enlace para citas clandestinas.



Ubicar en sitios visibles advertencias sobre las sanciones a las cuales se enfrentan las personas que, amparadas en el anonimato de turistas, abusen o se relacionen sexualmente con niños y niñas.



“En Perú, la campaña realizada gracias a alianzas con líneas áreas y transporte terrestre ha sido exitosa, porque si bien se transmiten videos que hablan sobre las bellezas del país, éstos incluyen una advertencia de que en Perú se protege a la niñez y que hay sanciones fuertes si no se ajustan a la ley”, concluyó.