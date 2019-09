Condenan agresión contra Dora María

El vicepresidente de la República, ingeniero Jaime Morales Carazo, y el presidente del Consejo Nacional de Universidades, Telémaco Talavera, condenaron la agresión de que fue objeto la comandante Dora María Téllez la semana anterior en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en León.



Universitarios opositores a la posición política de la líder del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, impidieron a Téllez el ingreso a la universidad donde realizaría un debate con los estudiantes, y, además, le lanzaron bolsas con agua sucia y lodo.



“Ese incidente es propio de vándalos y no puede ser aplaudido por nadie”, afirmó el ingeniero Morales Carazo, después de compartir un desayuno con los rectores de las universidades públicas y privadas la mañana de ayer.



Para el vicepresidente, “ese incidente no puede ser imputable a la Universidad, sino que fue un acto aislado” que amerita una investigación. “Todo acto de esa naturaleza provocativa es propio de vándalos y no puede ser aplaudido por nadie”, reiteró.



Para Morales Carazo, las universidades son centros de debate de ideas, donde se cultivan y promueven las libertades sin restricción. “No son cuarteles ni conventos de ninguna naturaleza, son espacios abiertos a las ideas y pensamientos”, señaló el vicemandatario, para quien ninguna universidad “puede tener esa capacidad de perversidad que va contra su propio prestigio de promover actos de esa calidad”, indicó.



Total desacuerdo

En tanto, el ingeniero Telémaco Talavera, presidente del Consejo Nacional de Universidades, dijo que los rectores de las universidades están “en total desacuerdo”, y aclaró que el hecho no representa ni el espíritu ni la razón de ser de la Universidad.



Las universidades, según Talavera, son fuentes de saber, ciencia, tecnología y debate. “Ese hecho aislado no representa la posición institucional de la UNAN ni de los gremios, y hay que verlo no como un comportamiento regular”, manifestó.



Investigación

La vicerrectora de la UNAN-León, Maritza Vargas Paiz, ofreció sus disculpas en nombre de la Universidad, y aseguró que “esa no es la imagen que tiene la Universidad de León, reconocida por sus principios. “Pero estos hechos no se repetirán ni en la UNAN ni en ninguna otra universidad pública o privada”, señaló.



Para la funcionaria, la agresión contra Téllez y sus acompañantes se trató de una sorpresa muy desagradable para toda la comunidad universitaria.