A vocalista edil de Chinandega le “canta cero”

Edgard Barberena S.



El entonces candidato Daniel Ortega le prometió apoyarlo como artista cuando ganara las elecciones en noviembre de 2006, pero cuando necesitó ese apoyo, el alcalde de Chinandega le cantó cero porque el trovador Carlos Mejía lo está apoyando profesionalmente en la elaboración de un tema musical.



Se trata del ex cantante de los grupos “Fuerza” y ”Macolla”, Alfonso Reyes, quien por ser originario de Chinandega había solicitado apoyo al edil de esa localidad, César Velásquez Bustamante. Hasta le prometió una partida presupuestaria, pero al conocer de su relación con el autor del “La consigna”, le cortó de tajo su sueño.



Reyes, también directivo de la Asociación de Artistas “Rafael Gastón Pérez”, dijo a END que “jamás he molestado a nadie en Chinandega, me he dedicado a trabajar y a profesionalizarme en Managua”.



Recordó que durante un acto, Ortega le dijo que Julio Velásquez (el edil chinandegano) iba a ser la vía por la cual le daría todo lo que necesitara. “Cuando me presenté a la alcaldía Velásquez me dijo que el Concejo no tenía suficiente dinero y me retiré”.



Al surgir la posibilidad de un viaje a Europa, le pidió también apoyo al edil. “El alcalde me recibió para decirme que no me preocupara, que me iba a ayudar. Me hizo llegar varias veces, y le expliqué, en una carta, además del periplo, que trabajaba con Carlos Mejía Godoy en un tema llamado “Ángel Negro”. Luego, el alcalde desatendió su propia promesa.



Ahora el alcalde y el vicealcalde de Managua, le apoyan, junto con patrocinadores como Nivea, Iniser y La Curacao.



Este viernes, Alfonso sale para Italia donde tiene previsto presentar su talento musical en Roma, Milán y Bolonia. El joven ya había adelantado contactos con disqueras italianas para promover la música nica.



Al ser consultado sobre la posición de Carlos Mejía y sobre la controversia con el gobierno, Alfonso recordó que la Asociación de Artistas apoyó mucho cuando en la Asamblea Nacional se iba a aprobar la Ley No. 215.



Esta disposición asiste al cantautor de impedirle al gobierno ocupar sus composiciones, dijo el artista.